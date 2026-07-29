El misterioso mensaje que recibió la hermana de Antonio Anglés mientras registraban la casa: "Que traiga los dos sacos de dormir"

Una misteriosa llamada telefónica, realizada mientras la Guardia Civil registraba la casa de Antonio Anglés, se convirtió en una de las claves más intrigantes de la investigación sobre la fuga del principal sospechoso del crimen de Alcàsser.

Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcàsser, desapareció después de que un apicultor encontrara los cuerpos de las tres adolescentes. Desde entonces, su paradero continúa siendo un misterio. La docuserie Anglés: historia de una fuga reconstruyó con detalle los acontecimientos que siguieron al hallazgo de los cadáveres y analizó cómo se produjo la huida del que sigue siendo uno de los prófugos más buscados por la justicia española.

Entre el abundante material de archivo recuperado por la producción destaca una enigmática llamada telefónica que recibió la hermana de Anglés mientras la Guardia Civil registraba la vivienda familiar. "Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices a 'el Rubio' que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto". A continuación, el interlocutor añadía: "Que traiga los dos sacos de dormir, los Kellogs y la leche que está encima de la nevera. Y eso, lo antes posible".

Aquella conversación despertó numerosas dudas entre los investigadores. "¿Desde dónde se hacía la llamada? ¿Quién la hacía?", se preguntaba el exsargento de la Guardia Civil José Moreno Alegre en la docuserie. A su juicio, quien estaba al otro lado del teléfono "se comunicaba de una forma como ocultando datos", utilizando referencias que solo determinadas personas podían comprender.

Las primeras incógnitas eran la identidad de "Rubén" y de "el Rubio". "Lo lógico era preguntar a los que estaban allí", recordaba Moreno Alegre. Cuando los agentes preguntaron quién era "el Rubio", Miguel Ricart respondió sin titubear: "El Rubio soy yo".

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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