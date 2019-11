Las seis mujeres y tres hombres que formaban parte del jurado popular del crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, han emitido su veredicto de inocencia del yerno y único acusado, Miguel López. Asimismo, se le declara no culpable del delito de tenencia ilícita de armas. En ambos casos, la votación del jurado ha sido seis votos a favor de la no culpabilidad por tres que sí le consideraban culpable.

La portavoz del jurado ha leído el veredicto en la sala de vistas delante de López, los abogados de las partes y los periodistas, tras casi dos días de deliberaciones secretas y en condiciones de incomunicación. La decisión se produce después de que el viernes alcanzaran un primer veredicto que, no obstante, fue devuelto por la presidenta del tribunal, la magistrada Francisca Bru, al considerar que había errores en la argumentación.

Miguel López llevaba cerca de tres años en el punto de mira de la Policía, que estaba convencida de que el 9 de diciembre de 2016 el hombre lo preparó todo para cometer el crimen de María del Carmen Martínez, de 72 años y matriarca de los Sala, herederos del que fuera presidente de la CAM.

El escenario del asesinato fue uno de los negocios del emporio: un concesionario familiar de Alicante, que él gestionaba. López era, por entonces, el yerno favorito del clan, pero también el que lo controlaba todo: sabía perfectamente los horarios de su empleados, tenía acceso a todas las llaves y sabía que no había cámaras de seguridad.

El Grupo de Homicidios de la Policía de Alicante no tardó en presentarle como presunto culpable a la vista de todos. Entre los 23 indicios que lo llevaron a prisión, entraban las rencillas familiares pero también su licencia de armas y, sobre todo, sus últimos movimientos.

La prueba de ADN en los casquillos

Sin embargo, dio negativo en las pruebas de residuo de disparo: el ADN encontrado en los casquillos no era suyo y su ordenador está limpio. Aún así, el fiscal siguió adelante y pidió 24 años y medio contra él en un juicio que sería con jurado. Ahora, casi tres años después, Miguel López ha sido declarado inocente del asesinato.

La viuda de la CAM anotó sus problemas familiares

Equipo de Investigación desveló hace una semana que María del Carmen Martínez anotó en un diario sus problemas familiares: "Mis hijas no me hablan y no aceptan la voluntad de su padre", refiriéndose a que el difunto quería que la acción de oro fuera para el primogénito. La mujer manifestó, su preocupación porque notaba que alguien la espiaba.

La situación siguió complicándose y la viuda de la CAM decidió redactar su propio testamento. En el escrito, que también recogió en su diario, declaró que sus hijas perderían una serie de privilegios si no aceptaban la acción de oro para el primogénito. "Perderán la herencia, el sueldo, el trabajo, el pago de la casa, el coche, el barco...".

Además, el programa informó de que la viuda de la CAM reunió a sus hijas y a su hijo en una junta extraordinaria tres meses antes de ser asesinada. Un encuentro que estuvo cargado de tensión y "gestos violentos", según el hijo y la hermana de María del Carmen. "Fue una junta muy tensa. Presionaban a mi madre y le miraban muy mal, fue todo muy desagradable y con gestos violentos. El hijo del acusado le hizo un gesto de degüello a mi madre", es lo que contó Vicente hijo en el juicio por el asesinato.

Vicente Sala, el expresidente de la CAM, dejó un imperio multimillonario valorado en 160 millones de euros, a repartir entre su esposa y cuatro hijos. A cada uno le correspondía el 20%, pero a María del Carmen Martínez, su mujer, le dejó una acción de oro. Así lo explicó en Equipo de Investigación David Martínez, periodista de Alicante Plaza, que además apuntó que esta acción de oro otorga "unos derechos especiales sobre el resto de accionistas". "Puede tomar una decisión en contra de todos los demás".

Para los investigadores, el origen del asesinato de la viuda de Vicente Sala podría residir en una cláusula del testamento, que recogía derechos privilegiados para Mari Carmen y, posteriormente, para su único hijo varón.

Antonio Moreno, amigo de Vicente Sala, expresidente de la CAM, y su mujer, María del Carmen Martínez. En Equipo de Investigación ha desvelado que antes del crimen de la viuda esta le confesó que alguien había "accedido a sus papeles": "Me contó que estaba alarmada porque habían accedido a unos papeles muy privados, no sabía si con la intención de fotografiarlos o llevárselos".