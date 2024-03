El martes, a las 12 de la mañana, el joven, de solo 14 años, saltó la valla del IES Ramón Muntaner de Xirivella para colarse. Acabó en una clase cualquiera, de 2º de la eso, donde los alumnos estaban haciendo un examen. Entró por la puerta con el móvil a todo volumen, y la profesora, que no le había dado clase nunca, le recriminó su actitud.

Según ha contado la profesora agredida al diario Levante-EMV, el joven la pegó directamente. "Le llamé la atención y él hizo un gesto como de darme un codazo. Le dije '¿me vas a pegar?', y entonces, sin mediar palabra me pegó una hostia". Pero lejos de deponer su actitud, el joven volvió a golpear a la profesora.

"Se abalanzó sobre mí y empezó a pegarme descontrolado. Me cogió del pelo, me hizo una zancadilla y me derribó al suelo, donde empezó a pegarme puñetazos y patadas", asegura la profesora al diario.

Dos menores trataron de parar la agresión y la profesora aprovechó ese momento para escapar y pedir ayuda. El chico fue retenido por dos profesores hasta que llegó la policía. Fue detenido por atentado a la autoridad, pero la Fiscalía de menores le dejó en libertad.

El menor ya había protagonizado más incidentes, y llevaba expulsado del centro desde 27 de febrero, como ha confirmado el propio centro en un comunicado enviado por la plataforma de comunicación con las familias: "El alumno está expulsado desde el día 27 de febrero y no debería de haber entrado en el centro. Accedió saltando la valla".

Hoy hemos conocido que el joven permanecía ingresado en un centro de salud mental y que se habría escapado para colarse en el colegio, según fuentes municipales. Estas mismas fuentes aseguran que el menor estaba medicado y que está bajo la tutela de su padre.

El ayuntamiento de Xirivella ha pedido a la Fiscalía "medidas urgentes" y la alcaldesa, Paqui Bartual, ha explicado que están trabajando desde el minuto cero con la familia del menor agresor. "Pronto, a ver si tenemos buenas noticias y podemos prestar esa ayuda que requiere ese menor".

La profesora agredida, que está de baja tras la agresión y asegura sentir pánico pide más medios y más recursos. "Que la Conselleria nos dé los recursos que necesitamos y que no tenemos", ha explicado en el diario Levante-EMV. Y en esa misma línea, de más personal y más formación del profesorado, apunta sindicatos de profesores como ANPE. "Para que una inclusión sea efectiva de verdad, se necesitan recursos tanto materiales como humanos".

Ayer se realizó un acto de protesta por esta agresión en el patio del instituto IES Ramón Muntaner de Xirivella. Y se han cancelado todas las actividades previstas para el 8 de marzo.