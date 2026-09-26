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Desde el hospital

Maricarmen llama a alzar la voz en la calle "todos unidos": "Quiero que lo que me ha pasado sirva de algo"

Los detalles También ha pedido a la sociedad española que firmen la petición online a favor de este cambio y que acudan a la manifestación de este sábado.

Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada en Madrid Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada en MadridEP
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Maricarmen, la anciana de 87 años que esta semana fue desahuciada de su casa de Madrid, suma su tercer día ingresada desde el hospital. Y, pese a su situación, ha lanzado un mensaje a la sociedad pidiendo que luche por cambiar las leyes que han permitido su desahucio y ha animado al resto a que acudan a la manifestación de este sábado.

En un vídeo difundido desde la cuenta de X del Sindicato de Inquilinas, convocantes de la protesta, Maricarmen ha querido mandar un mensaje "a Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), y también a la gente que la apoya, para que lo que le ha ocurrido "no le pase a otras personas".

"Quiero que sirva para que la gente luche para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio" y, por eso, "este martes se tiene que aprobar el decreto Maricarmen para dar un primer paso para acabar con este sinsentido", ha añadido.

Maricarmen también ha pedido a la gente que la apoya que firmen la petición online a favor de este cambio y también que acudan a la manifestación que tendrá lugar esta misma tarde en la Puerta del Sol de Madrid.

"Si todas y todos nos unimos podremos conseguir los contratos indefinidos. Podremos conseguir lo que nos proponemos. Eso es lo que espero de vosotros", ha finalizado Maricarmen.

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