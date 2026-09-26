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Con un pariente

La Policía rescata a una mujer engañada para viajar a Pakistán donde la obligaron a casarse

Los detalles La mujer, de esa misma nacionalidad, había sido engañada para viajar a su país y obligada a casarse con un pariente, al oponerse su familia a la relación que mantenía en Barcelona.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.
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Un equipo conjunto de Mossos d'Esquadra y Policía Nacional ha rescatado en Pakistán a una mujer de esa nacionalidad, que había sido engañada para viajar a su país y obligada a casarse con un pariente, al oponerse su familia a la relación que mantenía en Barcelona.

Los Mossos han informado este sábado de que han detenido en Barcelona a dos hombres de 41 y 45 años implicados en los hechos y que, en diciembre de 2025, intentaron matar con un arma blanca en la capital catalana a la pareja de la víctima, un hombre pakistaní que regenta un negocio de informática.

La mujer había iniciado en 2023 una relación con ese hombre a la que se oponía su familia y dos años más tarde formalizaron una unión religiosa con la oposición de su entorno, que pretendía imponer un matrimonio forzado con un primo en Pakistán.

Desde el primer momento, la mujer soportó presiones y amenazas de su familia para que rompiera su relación, igual que su pareja, a la que terceras personas aseguraron que su integridad física corría peligro si continuaba adelante con la unión.

En septiembre de 2025, la mujer viajó a Pakistán acompañada de un hermano de su padre con la promesa de su familia de que iba a aceptar finalmente su relación, y una vez allí le quitaron su pasaporte español y la obligaron a contraer matrimonio con su primo.

Tres meses más tarde, su pareja en Barcelona sufrió una agresión con cuchillo por parte de dos hombres y poco después denunció ante los Mossos la situación en la que se encontraba la mujer, a la que tenían recluida en un domicilio de Pakistán sometida a una vigilancia permanente.

Ante estos hechos, Mossos y Policía Nacional constituyeron un equipo conjunto de investigación que permitió localizar a la víctima, identificar a los implicados y facilitar su retorno a España, en coordinación con la embajada española y el gobierno de Pakistán.

El rescate de la mujer fue desarrollado por agentes de la Policía Nacional. Una vez en España, la víctima recibió atención especializada y la policía continuó con las investigaciones que culminaron el 21 de julio con la detención en el Aeropuerto de El Prat de dos de los implicados en los hechos, que están acusados de un delito de tráfico de seres humanos con finalidad de matrimonio forzado.

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