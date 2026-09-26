De una citación sorpresa de Urbagestión a un desahucio que ha paralizado España: los dos años de lucha de Maricarmen para intentar conservar su casa

Los detalles Todo comenzó hace más de dos años, el 15 de junio de 2024, cuando conoció que Urbagestión quería echarla de su piso. "Yo no me muevo de mi casa", aseguraba a laSexta. Tenía muy claro que quería quedarse y que iba a hacer todo lo necesario para lograrlo.

En los últimos días, España ha presenciado el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que ha vivido durante siete décadas en el barrio madrileño de Retiro. Su lucha comenzó en junio de 2024, cuando Urbagestión intentó desalojarla. Maricarmen mostró documentos que acreditaban su derecho a permanecer en su hogar y, con el apoyo de su comunidad, logró paralizar un primer intento de desahucio. A pesar de manifestarse frente al Congreso en 2026, su desalojo se hizo inevitable. El pasado miércoles, la policía irrumpió en su casa, forzándola a salir en camilla y trasladarla al hospital, donde continúa su lucha por recuperar su vivienda y visibilizar el problema de los desahucios en España.

España ha sido testigo en los últimos días del desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que se ha visto obligada a abandonar la casa en la que llevaba siete décadas viviendo en el barrio madrileño de Retiro. Sin embargo, su historia y su lucha para quedarse en su vivienda vienen de lejos.

Todo comenzó hace más de dos años, el 15 de junio de 2024, cuando conoció que Urbagestión quería echarla de su piso. "Yo no me muevo de mi casa", aseguraba a laSexta. Tenía muy claro que quería quedarse y que iba a hacer todo lo necesario para lograrlo. Por primera vez, nos mostraba los documentos que acreditaban por qué tenía derecho a permanecer. "Este es el contrato que firmó mi papá", dijo mientras enseñaba los papeles.

También nos contó ese día cómo se enteró de que Urbagestión quería echarla. "Llamaron a la puerta y me trajeron una citación, me quedé pálida", relataba a esta televisión.

Un año más tarde, en octubre de 2025, Maricarmen volvió a hablar con laSexta. Aseguraba que el fondo no deba marcha atrás pero prometía pelear para quedarse en su casa. "Me encuentro fuerte y voy a luchar", aseguraba a sus 86 años.

En ese momento se enfrentó al primer intento de desahucio, en el que su barrio se organizó para apoyarla. "Me quedo en mi casa, voy a luchar por mi casa", aseguró entonces. Y lo hizo, porque lograron paralizar el primer intento de Urbagestión y Maricarmen pudo seguir unos meses más en la casa en la que llevaba toda la vida.

En mayo de 2026, se manifestó frente al Congreso de los Diputados para pedir que los políticos actuasen ante el problema de la vivienda. "Llevo cinco años luchando para que me dejen vivir en mi casa", relató. Sin embargo, no recibió ninguna situación y su desahucio empezó a ser inevitable.

El pasado domingo, 20 de septiembre, Maricarmen dio su última entrevista a laSexta Noticias. "Estoy en el último peldaño", lamentó. Sin embargo, se negó a rendirse y pidió que todo su barrio hiciese un último intento para frenar el desahucio.

No obstante, este miércoles, rompiendo la puerta con una radial, la policía entró en su casa y, sin tiempo para recoger sus pertenencias, a Maricarmen no le quedó otra que salir de su vivienda en camilla para ser trasladada al hospital Gregorio Marañón, desde donde sigue luchando para recuperar su vivienda y para que su drama marque un antes y un después en la lucha contra los desahucios en España.

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