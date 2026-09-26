De las imágenes con IA a la deshumanización: las redes se llenan de bulos sobre Maricarmen y su desahucio

Los detalles El desahucio de Maricarmen no solo ha provocado indignación, también ha dado pie a decenas de bulos que han circulado por las redes sociales tratando de deshumanizar a una octogenaria que lleva años luchando para quedarse en su casa y por el derecho constitucional a la vivienda.

Esta semana, el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que ha vivido siete décadas en su hogar, ha conmocionado a España, generando una gran indignación social. Su imagen saliendo en camilla ha sido impactante, pero también ha desatado una ola de bulos en redes sociales que intentan deshumanizarla. Un ejemplo es una publicación en la red social X que falsamente mostraba a Maricarmen en un restaurante, desmentida por 'Newtral.es'. Además, programas de televisión como 'Horizonte' han difundido teorías conspirativas sobre el reportaje de Andrea Ropero. Maricarmen ha sido objeto de insultos y acusaciones infundadas, reflejando una preocupante campaña de desinformación.

España ha sido testigo esta semana del traumático desahucio de Maricarmen, que a los 87 años ha sido expulsada de la casa en la que ha vivido durante siete décadas y cuya imagen saliendo en una camilla ha generado una enorme indignación social.

Pero el desahucio de Maricarmen no solo ha provocado indignación, también ha dado pie a decenas de bulos que han circulado por las redes sociales tratando de deshumanizar a una octogenaria que lleva años luchando para quedarse en su casa y por el derecho constitucional a la vivienda.

"España es encontrarse a Maricarmen comiéndose un escalope bien guapa de la peluquería", rezaba una publicación en la red social X que venía acompañada de una imagen en la que se veía a esta mujer comiendo en un restaurante. Sin embargo, 'Newtral.es' ha demostrado que es completamente falsa, ya que se trata de una foto de una conocida socia del Atlético de Madrid en 2022 que había sido sustituida por Maricarmen con inteligencia artificial.

También se han difundido bulos desde algunos programas de televisión, como 'Horizonte', cuya presentadora, Carmen Porter, ha acusado a Andrea Ropero de preparar un montaje por su reportaje sobre el último día de Maricarmen en su casa.

"Estaba organizado, que hasta había dentro cámaras, dentro de la casa. Que me imagino que esta pobre señora no sabe utilizar esas cámaras. Cámaras profesionales que estaban grabando cómo la policía tiraba la puerta desde dentro", afirmó la comunicadora.

Además de bulos, se han producido miles de insultos hacia Maricarmen. "Será como Juana Rivas, usada cual kleenex hasta otra noticia tapadera", afirmaba un usuario. Otras personas denunciaban el "morro de la señora" o la llamaban "sinvergüenza, fresca y aprovechada". También hay quien la acusa de haberse "pegado una vida a todo tren" o de ser "una jeta profesional" o un "juguete en manos del PSOE".

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