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Crisis migratoria

Crece la tensión en Ceuta: peleas entre migrantes mientras continúa el traslado de menores

Los detalles laSexta ha podido presenciar cómo varios migrantes se han peleado entre sí en la playa de Guano, un altercado que ha requerido la intervención de la Policía.

Imagen de un migrante tras la pelea en la playa de Guano (Ceuta)
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La tensión en Ceuta no hace más que dispararse. Entre los habitantes de la ciudad autónoma y también entre los migrantes que siguen en asentamientos en las diferentes playas. Y, como resultado, hay algunas peleas.

laSexta ha presenciado este sábado una de ellas en la playa de Guano, donde la Policía Nacional ha tenido que intervenir en el altercado para evitar males mayores con unos migrantes cansados tras casi dos meses durmiendo al raso.

Porque ya sea allí o en la del Trampolín, los asentamientos en las playas siguen presentes con centenares de migrantes que todavía no están en ningún campamento.

Mientras tanto, siguen los traslados. De hecho, en ese mismo lugar han abandonado el asentamiento alrededor de 100 menores migrantes que han sido trasladados a una comisaría para su filiación y posteriormente han puesto rumbo a un centro de menores.

Pero, pese a los esfuerzos del Gobierno para su registro, algunos comienzan a valorar abandonar España y volver a Marruecos. Siguen siendo una minoría, pero alguno de ellos ha reconocido a laSexta que, ante tanta penalidad, es mejor volver al país africano.

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