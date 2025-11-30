La importancia de dividir la basura entre los cinco contenedores: "Esa separación nos permite recuperar más material y de mejor calidad"

Los detalles A Coruña ha sido la última ciudad en disponer de los cinco contenedores de colores diferentes para poder reciclar, una idea de colores originaria hace 25 años en Ecoembes.

A Coruña ha implementado un sistema de cinco contenedores de diferentes colores para facilitar el reciclaje, sumándose así al modelo nacional de Ecoembes que comenzó hace 25 años. Este cambio busca homogeneizar el sistema de recogida de residuos en España, facilitando su tratamiento en las plantas de separación al llegar más limpios y menos húmedos. La colaboración ciudadana y de las administraciones locales es clave para dar una segunda vida a los envases usados.

A Coruña dispone ya de cinco contenedores, uno de cada color, para que sus vecinos puedan depositar sus residuos. La diferencia es que antes tanto los envases como los restos iban al contenedor amarillo. Ahora, disponen del gris para los restos y del amarillo para los envases.

"Nos va a dar un poquito más la lata, pero bien. Habrá que hacerlo" o Facilita mucho el reciclaje y que cada uno sepa donde tienen que ir las cosas" son algunas de las opiniones de los coruñeses al cambio.

La ciudad gallega ha sido la última (poco antes se unieron Valladolid y Córdoba) en incorporarse a una aventura que arrancó hace 25 años. Desde entonces, uno por uno, todos los municipios de España se han adaptado al sistema de división por colores de Ecoembes.

"Significa homogeneizar a nivel nacional el sistema de recogida de residuos municipales. En España tenemos un sistema único y esto nos permite lanzar un mensaje muy claro al ciudadano", explica Jorge Serrano, gerente de zona de Ecoembes.

Porque así, nuestros residuos son más fáciles de tratar cuando llegan a las plantas de separación: "El material viene más limpio, viene con menos carga de humedad y de suciedad y por tanto es más fácil de separar por materiales. Esa separación más sencilla nos permite recuperar más material y de mejor calidad".

Un proceso en el que la colaboración de ciudadanos y administraciones locales es fundamental para que nuestros envases usados tengan una segunda vida.

