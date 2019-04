Nuevo grito unánime, multitudinario e indignado contra la sentencia a la 'La Manada': "Todas te creemos"

Las movilizaciones contra la sentencia de 'La Manada' continúan. En Pamplona más de 35.000 personas también han salido a la calle para reivindicar que no existe otra interpretación posible a los hechos que ocurrieron aquella noche: "Cuando no es no, cuando si es si, es lo que esta sentencia no ha entendido".

Defienden que es violación y no un abuso sexual, que es por lo que condenan a los cinco integrantes de 'La Manada': "Es una vergüenza que esta justicia no nos representa". Bajo el lema: 'No hay quien juzgue nuestra palabra, todas te creemos', denuncian no solo esta violación.

El movimiento feminista pamplonés no perdona al tribunal que considera que en aquel rincón del portal no hubo violencia ni intimidación. "Era una cosa que estaba bastante asumida, que 'no era no' y con una sentencia así se tira todo hacia atrás", "es una vergüenza y hay que salir a la calle a protestar" dicen las manifestantes.

Exigen que la igualdad se refleje también en la justicia: "Tenemos un sistema judicial nefasto, del siglo XIX", "es una vergüenza, esta justicia no nos representa", "es el caldo de cultivo para que las mujeres sigamos siendo agredidas" aseguran desde la protesta. La rabia y la indignación, dicen, no acabarán con sus ganas de acabar con el patriarcado.

Movilizaciones también en Alicante contra una sentencia que dicen viola todos los derechos de las mujeres: "Nos parece una violación a todas las mujeres". Concentraciones en numerosas ciudades de nuestro país. Miles de personas se echan a la calle y volverán a hacerlo para luchar contra violencia patriacal que sufren las mujeres.