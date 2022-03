Tras dos años sin poder celebrarse las manifestaciones debido a la pandemia, este 8M de 2022 las mujeres vuelven a las calles a lanzar mensajes reivindicativos y a hacer saber que nunca abandonaron la lucha por un mundo más igualitario y donde no exista la violencia de género.

Carteles, lemas y canciones serán los que envuelvan una jornada feminista en la las mujeres saldrán a reivindicar sus derechos. "Derechos para todas, todos los días", "Aquí estamos las feministas", "El feminismo es abolicionista" o "¡Las mujeres hacemos revolución feminista!" serán alguno de los mensajes que resonarán en las manifestaciones organizadas en las diferentes ciudades del país. No obstante, recordamos algunas de las mejores frases y cánticos que no caducan y que han sido utilizados en manifestaciones anteriores.

Lemas para las pancartas utilizados en el 8M

Cada vez que las mujeres toman las calles para manifestarse el 8M y acudir a las concentraciones ciudadanas, aparecen numerosas pancartas con mensajes significativos que alcanzan un gran protagonismo. Tanto las ciudades como los pueblos más pequeños se llenan de cánticos y mensajes reivindicativos relacionados con la libertad, la igualdad y el feminismo. Te mostramos una lista con lemas llamativos utilizados en anteriores manifestaciones para que te sirvan de inspiración este año:

- "Exigimos derechos. Es el momento de cuidar a las que cuidan"

- "Paramos para cambiarlo todo. Ni un paso atrás"

- "Juntas somos más fuertes"

- "La revolución será feminista o no será"

- "Mujeres libres en tierras libres"

- "No quiero que me cuides, quiero que me respetes"

- "Patriarca y Capital, alianza colonial"

- "Quisieron enterrarnos, pero no sabían que somos semillas"

- "Nací para vivir, no para sobrevivir"

- "Lo que no tuve para mí, que sea para vosotras"

- "Nunca más tendrá la comodidad de nuestro silencio"

- "Unidas, libres y feministas"

- "Hermana, yo sí te creo"

- "Somos el grito de las que ya no están"

- "Mi madre me dio la vida, el feminismo mi libertad"

- "No es un caso aislado es el patriarcado"

- "Nos quitaron tanto que terminaron quitándonos el miedo".

- "Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar".

- "No seré mujer libre mientras haya mujeres oprimidas"

- "Soy el león que se comió las mariposas"

- "Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix"

- "Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo"

- "Si eres tan valiente, préstame tú tu vientre"

- "En la baraja la reina soy yo"

Frases feministas de personajes célebres

A lo largo de la historia, muchas mujeres activistas, teóricas, artistas, investigadoras y diseñadoras, entre otras profesiones, han mostrado su punto de vista sobre el feminismo. Aprovechando sus vivencias y sus conocimientos, han dejado frases inspiradores que a día de hoy sirven para mostrarlas en pancartas en las manifestaciones celebradas e incluso para utilizarlas en discursos que promueven la igualdad de género:

- "Como mujer no tengo patria, como mujer no quiero patria. Como mujer, mi patria es el mundo", Virginia Wolf.

- "El acto más valiente es pensar por una misma. En voz alta", Coco Chanel.

- "Frente al machismo 3.0, es normal que el feminismo se rearme", Almudena Grandes.

- "No hace falta ser antihombre para ser promujer", Jane Galvin Lewis.

- "Las mujeres son el talento más grande y desaprovechado del mundo", Hillary Clinton.

- "Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie", Emily Dickinson.

- "El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente", Simone de Beauvoir.

- "Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá", Audre Lorde.

- "Si no puedo bailar, no es mi revolución", Emma Goldman.

- "Quienes no se mueven no notan sus cadenas", Rosa Luxemburgo.

Cánticos para el 8M

Escuchar frases y canciones feministas durante las manifestaciones del 8M se ha convertido en un acto habitual. Por lo tanto, en la mayoría de las ocasiones lo que hacen es emplear versos pegadizos sobre temas reivindicativos o lemas que rimen para inundar las calles con estos mensajes:

- "Abajo el patriarcado, que va a caer. Arriba el feminismo, que va a vencer"

- "Aquí estamos, nosotras no violamos"

- "No es no, lo demás es violación"

- "Sola, borracha, quiero llegar a casa"

- "Denuncia archivada, mujer asesinada"

- "Que no, que no, que no tenemos miedo"

- "Que viva la lucha de las mujeres"

Además de esto, en las últimas manifestaciones celebradas se han escuchado temas tan conocidos como la 'Puerta Violeta' de Rozalen, 'Respect' de Aretha Franklin o 'Lo Malo', compuesto por Brisa Fenoy e interpretado por Aitana y Ana Guerra, entre otras canciones. Este año, además, hay pocas dudas de que podremos ver el famoso "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas", de la canción 'Ay mamá' de Rigoberta Bandini.