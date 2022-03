Este año, la icónica manifestación del 8 de marzo en Madrid se dividirá en dos vertientes. Actualmente, existen dos convocatorias diferentes en la capital. Una de ellas está impulsada por el movimiento autónomo 'Comisión 8M', mientras que la otra está impulsada por el 'Movimiento Feminista de Madrid'.

Patricia Aranguren, vocera de la Comisión 8M, ha explicado en declaraciones a laSexta cual es el motivo de esta división, que se fundamentaría en la falta de consenso sobre la Ley Trans. "Creemos que es una ley necesaria, aunque creemos que insuficiente, porque no garantiza todos los derechos a las personas trans. En ningún caso garantizar derechos a las personas trans va a ir en detrimento de los derechos de las mujeres".

Un extremo contrario al que defiende el 'Movimiento Feminista de Madrid', cuyo eslogan dicta 'el feminismo es abolicionista' y aboga por la retirada de la Ley Trans y la abolición de la prostitución y la pornografía.

Así, ha indicado que en 2018, momento en el que se produjo un punto de inflexión en esta manifestación, "se convocó una manifestación en la que se consiguió, ha explicado, "crear un espacio muy diverso, en el que confluían todos los tipos de feminismo".

"Aquellas cosas en las que no había un consenso entre nosotras, decíamos 'no pasa nada', no tenemos por qué tenerlo. Al final tener una postura respecto a ciertos temas conllevaría dejar a muchas compañeras fuera y lo que queremos es tener un espacio lo más aglutinador posible. Entonces, sacamos los consensos que tenemos todas en común", ha aseverado.

En este sentido, Aranguren ha explicado que "la división viene de algunas compañeras con posturas en las que no quieren ceder": "Para nosotras el tema trans sí que es un consenso dentro del tema feminista. Ellas son el único reducto que queda que se está oponiendo a las realidades trans y que están generando mucha violencia y mucho sufrimiento a las personas trans".

"Siempre ha habido compañeras trans y nunca se ha puesto en duda que las hubiera, se está haciendo ahora por primera vez, y no por gente que venga del activismo feminista", ha espetado.

Ambas manifestaciones se celebrarán este martes 8 de marzo a las 19:00 horas. La convocatoria de la 'Comisión 8M', bajo el lema 'el derecho es para todas todos los días', tendrá lugar en Atocha, como en los años previos; mientras que la protesta del 'Movimiento feminista de Madrid' arrancará en la intersección entre la calle Alcalá y Gran Vía.