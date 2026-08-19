Madrid vuelve a arder: la UME se incorpora a las tareas de extinción de un incendio que obliga a confinar Aldea del Fresno y Villamantilla

Los detalles Hasta una veintena de dotaciones de bomberos luchan contra este incendio y la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso ha activado la Situación Operativa 2 plan de protección Infoma.

La Comunidad de Madrid enfrenta un nuevo incendio forestal este verano, declarado en la M-510 cerca de Aldea del Fresno, lo que ha obligado a confinar las localidades de Aldea del Fresno y Villamantilla. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha sumado a los esfuerzos de extinción junto con bomberos y agentes forestales de la región, activando el Plan Infoma en Situación Operativa 2. Las autoridades instan a evitar desplazamientos y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. El incendio comenzó alrededor de las 15:30 horas y se recomienda precaución en los alrededores.

La Comunidad de Madrid ha sido una de las más afectadas este verano por incendios forestales y, este miércoles, las llamas han vuelto. Se ha declarado un incendio forestal en la M-510, a la altura de Aldea del Fresno. La cercanía de las llamas ha obligado a confinar las poblaciones madrileñas de Aldea del Fresno y Villamantilla.

Ante este nuevo incendio forestal que preocupa a los madrileños, la UME ha vuelto a movilizarse. Según ha anunciado la delegación del Gobierno en Madrid, "la Unidad Militar de Emergencias se incorpora al dispositivo que trabaja en la extinción del incendio forestal en el entorno de Aldea del Fresno".

Se unen así a la veintena de dotaciones de bomberos, a las 5 aéreas de Bomberos y a los Bomberos Forestales y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid que luchan contra este fuego. La comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso ha activado la Situación Operativa 2 plan de protección Infoma.

Según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid, tuvieron conocimiento de las primeras llamas sobre las 15:30 horas de este miércoles. Acto seguido, se puso en marcha el protocolo vinculado a la Situación Operativa 2 del Infoma, el Plan de Protección Civil frente a incendios forestales en la región.

Además, desde la Delegación del Gobierno han pedido "evitar desplazamientos y seguir exclusivamente las indicaciones de los servicios de emergencia".

Concretamente, el incendio se ha iniciado en el kilómetro 52 de la carretera M-510, a la altura de Aldea del Fresno. Pero la Comunidad de Madrid lleva casi todo el verano amenazada por el fuego. Incluso, a principios de agosto, llegó a quedar casi asediada por las llamas. En ese momento, estaban activos incendios en Ávila, Toledo, Guadalajara y Segovia, con pueblos y ciudades madrileñas siempre en alerta por la cercanía del humo y el fuego.

Solo en lo que llevamos de verano de 2026 han ardido hectáreas en Lozoyuela, La Mierla, Almorox o la Sierra Oeste de Madrid.

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