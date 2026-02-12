Macrojuicio contra el "estafador de los pobres" para el que piden más de cinco años de cárcel por engañar a una treintena de familias vulnerables

Sí, pero Aunque Antonio Arroyo niega estos hechos, dos de sus colaboradoras lo han delatado y han asegurado que las órdenes las daba directamente él.

En el juicio contra Antonio Arroyo, conocido como "el estafador de los pobres", su expareja agredió a un cámara de laSexta a la salida del juzgado. Arroyo está acusado de prestar dinero a familias vulnerables con intereses exorbitantes. Este miércoles, dos colaboradoras lo delataron, afirmando que él daba las órdenes y eran conscientes de engañar a las víctimas, según el abogado Javier Alberti. Además de Arroyo y su expareja, hay seis personas más acusadas de estafar a unas treinta familias. Las acusaciones piden para Arroyo cinco años y medio de cárcel por esta presunta estafa organizada.

Una de las acusadas del juicio contra el conocido como "el estafador de los pobres" ha agredido a un cámara de laSexta a la salida del juzgado. Se trata de la expareja de Antonio Arroyo, al que se le acusa de prestar dinero a familias vulnerabales cobrándoles unos intereses desorbitados

Sobre estas líneas puede verse como la mujer baja apresuradamente las escaleras y se dirige hacia al operador al que golpea con un paraguas. Precisamente, ella también está acusada en el macrojucio contra Arroyo, uno de los principales prestamistas de España, conocido como el "estafador de los pobres", aunque él lo niega.

Pese a ello, este miércoles dos de sus colaboradoras lo han delatado y han asegurado que las órdenes las daba directamente él, reconociendo que "eran conscientes que estaban engañando a las víctimas", ha asegurado el abogado de las familais, Javier Alberti

Más allá de Arroyo y su expareja, hay otras seis personas acusadas de estafar a una treintena de familias como la de Luis Miguel, quien relata que tras quedar "con ellos en la notaría", le "entregaron los 4.000 euros". Un proceso que define como "facilísimo", pero que en dos meses cambió. Y es que esos 4.000 euros se convirtieron en 48.000 de deuda, por la que empezaron a "amenazar" mediante llamadas: si no los pagaba le quitaban el piso.

Los investigados se habrían aprovechado de familias vulnerables con apuros económicos en el marco de una "estafa que tiene una estructura operativa de delincuencia organizada", explicaba en 2021 el inspector jefe de la Policía Nacional Julio Martínez.

"Dinero fácil, dinero rápido, yo dije que sí. No me pusieron ninguna pega, me dieron dienero pero nunca me dejaron pagar", lamenta Miguel Ángel, otro de los afectados, que tras pedir 18.000 euros hace cinco años, perdió su casa por una deuda que se multiplicó como la de decenas de afectados. Ahora, las acusaciones piden para Arroyo cinco años y medio de cárcel.

