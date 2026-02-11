La Guardia Civil pide ayuda para identificar a una mujer cuyos restos se encontraron en una maleta en Benahavís (Málaga)

Los detalles El hallazgo tuvo lugar en 2023, cuando un jardinero encontró semienterrada la maleta en cuyo interior había restos óseos de una persona pendiente de identificar.

La Guardia Civil ha pedido colaboración ciudadana para identificar a una mujer cuyos restos fueron hallados dentro de una maleta en Benahavís, Málaga. Los restos, encontrados en 2023 por un jardinero, pertenecen a una mujer de unos 40 años que habría muerto entre 2020 y 2023. Los estudios indican que era de origen europeo, con piel blanca, cabello marrón y ojos marrones, y que posiblemente tuvo al menos un hijo. Ante la dificultad para identificarla, se ha recurrido a la Unidad de Antropología Forense de Galicia, logrando un retrato robot con técnicas avanzadas. La Guardia Civil solicita difusión para facilitar su identificación.

La Guardia Civil solicitó este miércoles la colaboración ciudadana para conocer la identidad de una mujer cuyos restos mortales fueron encontrados dentro de una maleta en la localidad de Benahavís (Málaga). El hallazgo tuvo lugar en 2023, cuando un jardinero encontró semienterrada la maleta en cuyo interior había restos óseos de una persona pendiente de identificar. Tal y como explicaron desde el Instituto Armado en un comunicado, los restos encontrados pertenecerían a una mujer de unos 40 años y se estima que falleció entre 2020 y 2023.

Los estudios realizados por los antropólogos indican que se trataría de una persona de aparente buen estado de salud, de origen europeo, con una talla aproximada de 1,60 metros, piel blanca, cabello original de color marrón o marrón oscuro y ojos de color marrón. Además, determinados indicadores osteológicos observados en los restos sugieren que la persona habría tenido al menos un hijo.

Ante la imposibilidad de identificación de la víctima con los datos obtenidos, los investigadores solicitaron el apoyo de especialistas forenses y se contactó con la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia. Así, con la aplicación de "novedosas técnicas de reconstrucción facial", se ha logrado diseñar un retrato robot que podría facilitar la identificación de esta mujer.

Así, la Guardia Civil destaca que han logrado una "estimación coherente y verosímil de los rasgos que la persona podría haber presentado en vida, derivada de la integración de datos osteológicos, antropológicos y genéticos disponibles".

Ahora, con el objetivo de avanzar en la identificación de la fallecida, la Guardia Civil solicita la "máxima difusión de esta información", a fin de que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Málaga.

