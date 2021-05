Rubén Castro ya es padre. El joven trans de 27 años ha dado a luz seis días más tarde de lo previsto a Luar, su "hije", al que ha dado la bienvenida en sus redes sociales.

"Perdonad el silencio, la ausencia y el no contestar a vuestros mensajes, estaba dándole la bienvenida al mundo a esta preciosidad que tengo por hije. Finalmente decidió que el 1 de mayo era buen día para salir. Gracias por todos vuestros mensajes y felicitaciones. Ha sido lo más difícil y deseado que he vivido hasta ahora. La aventura solo acaba de empezar", explica en un mensaje en su cuenta de Instagram publicado este domingo.

Así, después de 40 semanas de embarazo, Rubén ha podido cumplir su sueño de ser padre, algo que siempre ha tenido "muy presente" en su vida, también cuando comenzó su "transición".

Y es que Rubén no se identifica con el género que le asignaron al nacer. En laSexta, ha contado las dificultades que ha vivida a lo largo de este proceso, recordando que el trato que le han dado a nivel sanitario siempre ha sido "en femenino" pese a que en sus papeles y su nombre es masculino.

"No me he operado de mastectomía porque quiero vivir la experiencia de lactar y es importante para mi bebé", contaba, añadiendo que su bebé tendrá sexo legal registrado pero además será educado en la diversidad, manifestando su propia identidad cuando aprenda a hablar.