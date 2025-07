laSexta habla con un implicado en la agresión del anciano de Torre-Pacheco: "Si no intervengo lo mata"

¿Por qué es importante? laSexta ha podido hablar con uno de los detenidos por la agresión a Domingo. Aunque no se le señala como autor material de los golpes, sí que se le detuvo por omisión de socorro y por encubrimiento.

En Torre-Pacheco, cuando se cumple ya la sexta noche de manifestaciones violentas contra la población magrebí, el miedo sigue siendo más que notable entre los vecinos. En las calles de la localidad murciana se empiezan a ver pintadas en las que se rechaza el racismo. Hay que recordar que ni los agresores de Domingo, anciano del pueblo y suceso por el que explotó todo, ni la mayoría de detenidos por las "cazas al migrante", son de Torre-Pacheco.

En la tarde de este miércoles hemos conocido un testimonio esencial. laSexta ha podido hablar con uno de los implicados en la paliza a Domingo. Uno de los jóvenes que fue detenido por la Policía acusado de la brutal paliza al anciano. Aunque no se le señala como autor material de los golpes, sí que se le detuvo por no haber ayudado a la víctima. Por no parar a su amigo, que ya está en prisión, está acusado de omisión de socorro y de encubrimiento.

Este joven le ha explicado a laSexta que realmente él no pegó a Domingo, que si no llega a mediar, "el anciano habría perdido la vida". Es más, según ha explicado, en ningún momento tocó a la víctima. Mantiene que si no llega a actuar y a interponerse entre el detenido, "el verdadero agresor", y el anciano, le habría matado ese día, en la calle.

Aunque este chico está en libertad, tiene cargos a sus espaldas y medidas cautelares, por lo que tienen que declarar en el juzgado, no pueden salir de España y hasta se les ha retirado el móvil. Este dispositivo está en poder de la Guardia Civil, que está revisando los vídeos dentro de la investigación ya abierta.

Una de las incógnitas sigue siendo saber el móvil de la agresión. Se ha dicho que podría responder a una nueva moda o reto de redes sociales. Según ha contado este chico a laSexta, todo tiene que ver con el exceso de consumo de alcohol. "Iba muy borracho". Cuentan que "el verdadero agresor" había bebido mucho, que estaba violento y no paraba. Insiste en que Domingo podría haber muerto.

También, hemos podido hablar con otro chico magrebí relacionado con este suceso. En este caso, asegura que ni siquiera estaba presente.

Por último, ambos jóvenes han pedido perdón tanto a la víctima como a la sociedad. Aseguran que "Torre-Pacheco no se merece lo que se está viviendo" y que desean que todo vuelva a la normalidad.