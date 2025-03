Joana Sanz, pareja de Dani Alves, anuncia su embarazo tras su absolución: "Un arcoíris después de tanta tormenta"

Joana Sanz, mujer de Dani Alves, está embarazada de su primer hijo. Una noticia que ha compartido a través de su Instagram, después de que, este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tomara la decisión de absolver al exfutbolista de un delito de agresión sexual.

La modelo ha querido compartir este momento "por las que están en la lucha". Y es que, como asegura en el post, tuvo que "lidiar desde los veintidós años con la presión social tan aterradora" sobre la maternidad. "Nunca tuve instinto maternal, ese deseo de tener hijos o de que me guste cargar el bebé de alguien. Con el paso de los años mi grupo de amigas fueron teniendo bebés y las redes sociales se llenaban de nacimientos", explica la modelo, asegurando que hay "mucho desconocimiento sobre la edad reproductiva de la mujer y de las dificultas que hay en quedarse embarazada".

La 'influencer' cuenta que hace cinco años se planteó la decisión de ser madre: "Con mucho miedo, porque un ser humano dependerá de mí para sobrevivir, miedo de no trabajar, miedo de perderme como mujer...". Una recorrido lleno de dificultades: "Lo que vengo a decir es que una una mujer de veintisiete años sana, se encuentra con dos FIV, tres perdidas y una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis".

Joana Sanz habla sobre la "frustración" que ha sentido al ver cómo "el resto de mujeres se podía quedar embaraza por arte de magia". Una situación que le "atormentaba", ligada a las preguntas de "¿para cuándo vas a tener el bebé?".

"Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez. Aquí está, sana y salva creciendo. Y sé que mi madre me la envío para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta. Todo llega, no desistas", ha concluido en su comunicado por redes sociales.