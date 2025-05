"Se llevaron todo": hay hasta lista de espera para comprar hornillos y camping gas en España tras el apagón

El apagón general en España del lunes 28 de abril ha sacado el lado más previsor de la ciudadanía. El lado más del 'por si acaso'. De buscar soluciones en caso de que vuelva a suceder algo similar. Porque no había luz. Porque no había electricidad. Porque tampoco había comunicaciones. Porque, por no poder, en muchos hogares no se podía tan siquiera cocinar.

No se podía poner un plato caliente en la mesa. El motivo, que para hacerlo había que encender la vitrocerámica... y claro, va por electricidad. Ante eso, ante la posibilidad del quién sabrá si vuelve o no a pasar, la gente ha puesto su mirada en un claro objetivo: el hornillo de gas portátil.

Y claro, se han agotado. Las tiendas se han quedado sin existencias en los almacenes y, de hecho, hay hasta una lista de espera para poder adquirir uno de estos productos. Uno que a buen seguro nos hemos encontrado en alguna que otra ocasión en las estanterías y que ahora no está por ningún lado.

Los generadores, la clave

Porque es parte de la 'preparación' ante un regreso al pasado. Uno para el que hay quien ya estaba preparado con generadores. Con aparatos a gasolina que valen tanto para negocios como para viviendas con patio. Porque siempre han de estar en el exterior ante el ruido (a fin de cuentas, es un motor) y por el gran nivel de combustión.

Pero hay aparatos más 'manejables'. Más portátiles. Aparatos, generadores, que pueden dar de 24 a 48 horas de energía y con los que también han arrasado. Se pueden cargar con la luz, que no había, pero también en el coche. Depende de lo que haya enchufado, más o menos horas. Puede cargar desde móviles a ordenadores.

Para la luz también hay solución. Unas pequeñas lámparas, de tres intensidades. Se pueden cargar o con la luz o con la energía del sol. Su autonomía, de hasta 20 horas.

Ahora toca saber si todo esto se puede encontrar en tiendas. De momento, en cuanto a los hornillos o a los camping gas, complicadísimo. "Se llevaron todo", cuentan sobre lo que ha sucedido con estos productos a causa del apagón.