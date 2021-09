La ola de solidaridad hacia la población de La Palma tras la erupción del volcán se concentra en Los Llanos de Aridane, donde los voluntarios están haciendo una labor extraordinaria ayudando a la gente que lo necesita. En laSexta hemos hablado con Thalía Pérez, coordinadora de las donaciones desde la Península, quien ha expresado que están viviendo momentos "muy emocionantes por la increíble cantidad de donaciones, pero también muy duros porque hay muchas familias que lo han perdido todo".

"Hay muchas familias que lo han perdido todo y hay muchas otras que no saben cuándo van a poder volver a sus casas, y ni siquiera si sus casas están bien. No solo es la casa, sino los recuerdos, el sustento de la familia, porque somos una isla muy agrícola", ha lamentado la joven, quien ha destacado que la erupción del volcán "no es una atracción turística, es un desastre natural".

En este sentido, la voluntaria ha afirmado que "habrá tiempo de decir que el volcán es espectacular, pero ahora mismo hay que ser solidarios con las familias que lo están perdiendo todo". "Hay que ayudarles en todo lo que podamos y más", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que tienen "todos los bienes de primera necesidad cubiertos" y que no necesitan donaciones de ropa, aunque sí "juguetes para niños".

"Quiero hacer un llamamiento porque son muy importantes las donaciones económicas en las cuentas oficiales de los ayuntamientos y del Cabildo. Necesitamos donaciones para comprar productos frescos", ha destacado Thalía Pérez, quien ha subrayado que "no se sabe lo que va a durar, y que en unas semanas las familias van a seguir necesitando de la ayuda de todo el pueblo español". "Así que, por favor, no se olviden de nosotros. Dentro de unas semanas vamos a seguir aquí", ha concluido.