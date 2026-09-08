Preocupación en Ceuta por un incendio declarado en el monte de la Tortuga donde hay asentamientos

Los detalles Según han explicado los Bomberos a laSexta, el incendio está controlado pero no extinguido, aunque un reciente cambio de viento podría complicarlo.

Un incendio se ha declarado en el monte de la Tortuga, en Ceuta, y aunque está controlado, aún no ha sido extinguido. Los Bomberos han informado que un cambio en la dirección del viento hacia poniente podría complicar la situación. Aunque el fuego ha ocurrido en una zona con asentamientos, las causas del incendio aún no se han esclarecido. Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, ha señalado que el incendio está en una "zona de difícil acceso" y cercana a dos unidades militares, advirtiendo que podría haber personas en el monte.

Un incendio ha sido declarado durante la tarde-noche de este martes en el monte de la Tortuga (Ceuta) que está controlado, pero no extinguido.

Según han confirmado los Bomberos a laSexta, el incendio está controlado, pero un reciente cambio de dirección del viento hacia poniente podría complicar la situación.

Si bien es cierto que el fuego se ha producido en una zona donde hay asentamientos, todavía están por esclarecer las causas del fuego.

Por otra parte, Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ha alertado de que el incendio se encuentra en "una zona de difícil acceso" y cercana a dos unidades militares.

"La situación donde se ha producido es compleja", ha aseverado advirtiendo también de que podría haber personas por el monte.

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