Le menor supuestamente vendida en Lleida para casarse lo niega y el juez archiva provisionalmente la causa

¿Qué ha pasado? La causa estará cerrada hasta que se aporten nuevos elementos que permitan reabrir la instrucción por la relevancia de las declaraciones a la víctima. Los cinco detenidos han quedado en libertad.

Este fin de semana se desató una polémica en torno a una menor de 14 años de Navarra, presuntamente vendida por sus padres a una pareja de Lleida para casarla con su hijo. Sin embargo, la joven negó el relato ante el juez, quien archivó provisionalmente el caso al declarar que su estancia en Cataluña era voluntaria. La investigación confirmó que la causa permanecerá cerrada a menos que surjan nuevos elementos. Los cinco detenidos, incluidos los padres de la menor y la familia de Lleida, quedaron en libertad. La menor, de origen romaní, había sido encontrada mendigando en Lleida, pero negó haber sido forzada a ello o al matrimonio.

Ha sido uno de los casos más polémicos de este fin de semana. Al parecer y como se conocía este sábado, una menor de 14 años y residente en Navarra podría haber sido vendida por sus padres a otra pareja de Lleida obligándola a casarse con su hijo. Aunque la historia ha dado un giro de 360 grados este mismo domingo, cuando la propia joven ha negado todo el relato ante el juez.

Así, el magistrado ha decretado el archivo provisional de la causa al declarar la chica que su estancia en Cataluña era voluntaria. Extremo que han confirmado a Efe fuentes de la investigación, que asegura que la causa permanecerá cerrada hasta que se aporten nuevos elementos que permitan reabrir la instrucción, ya que el testimonio de la menor más relevante que el resto de indicios.

En consecuencia, los cinco detenidos por este supuesto matrimonio forzado -los padres de la menor, el matrimonio de Mollerussa (Barcelona) acusado de haberla "comprado" y su hijo de 20 años- han quedado en libertad.

El caso se conoció este sábado, cuando la Guardia Civilinformó de la detención en Navarra de unos padres por "vender" a su hija de 14 años por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida a un matrimonio de Mollerussa (Lleida) que también fue arrestado junto a su hijo de 20 años, con quien al parecer pretendían casarla.

Sin escolarizar y mendigando

La Guardia Civil informó este sábado de que la "venta" de la menor, perteneciente a una comunidad romaní, tuvo lugar en enero en una localidad de la Ribera navarra, donde los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa (Lleida) para casarla con su hijo. Una vez cerrada la "venta", la menor fue trasladada a Cataluña, precisaba la Guardia Civil, "donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado".

La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado, añadía el comunicado. El pasado mes de octubre, los Mossos d'Esquadra encontraron en Les Borges Blanques (Lleida) a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial.

Después detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había "comprado" y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20. A todos los detenidos se les atribuyó un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. En Navarra, los padres de la víctima pasaron a disposición del juzgado de guardia de Tudela, y en Cataluña, los tres arrestados comparecieron ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida.

No obstante, fuentes de la investigación han señalado que en su comparecencia judicial la menor manifestó estar residiendo voluntariamente y con el consentimiento de sus padres en Lleida y negó que sus progenitores le hubieran forzado a contraer matrimonio con el hijo de la pareja ni a practicar la mendicidad.

