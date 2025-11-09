CCOO, UGT y Marea Blanca salen a la calle en las capitales andaluzas ante el escándalo de los cribados y la "grave crisis" del SAS

Los detalles El manifiesto de la convocatoria destaca "el maltrato al que es sometido el personal sanitario", con "plantillas insuficientes" e incumplimiento de los acuerdos con los sindicatos.

Los sindicatos CCOO y UGT y la coordinadora de las Mareas Blancas en Andalucía --CSIF y Satse se han descolgado por "desacuerdos" con la organización-- salen este domingo en todas las capitales andaluzas para "exigir el mantenimiento de una sanidad pública de calidad para toda la ciudadanía".

"La sanidad andaluza atraviesa una grave crisis, marcada por un deterioro generalizado y planificado, que se manifiesta en escándalos como los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama, con consecuencias graves para muchas mujeres", dice la información con la que se convocan las protestas.

En este sentido, el manifiesto de la convocatoria señala que el "escándalo" de los cribados "no es más que la punta del iceberg del deterioro de la sanidad pública andaluza" y pone de manifiesto "el fracaso de la política sanitaria del Gobierno andaluz".

Así, los sindicatos y las Mareas Blancas destacan sobre "la financiación insuficiente y, en parte, progresivamente derivada al sector privado mediante formas de pago actualmente judicializadas por apariencia de irregulares; la Atención Primaria infradotada; las listas de espera para consultas con especialistas hospitalarios y para cirugía inaceptables y la opacidad, como la no publicación de las demoras en la realización de pruebas diagnósticas".

Denuncian el "maltrato al personal sanitario"

Además, en el citado manifiesto se señala que "una parte importante de esta grave situación la ocupa el maltrato al que es sometido el personal sanitario: plantillas insuficientes, no cumplimiento de los acuerdos con los sindicatos, precarización creciente del personal, gestión lamentable de las bolsas de trabajo de los profesionales, salarios por debajo de la media nacional y cobro de incentivos retrasado durante más de dos años", entre otras cuestiones.

Ante estos hechos, "el Gobierno andaluz --continúa el texto-- responde con el cese sucesivo de hasta tres consejeros y, ahora, el nuevo, pretende atajar la situación con planes de choque que nacen fallidos". "El Gobierno actual carece de ideas para solucionar la sanidad pública, y, cada vez con mayor claridad, se observa que su intención principal es fomentar el desarrollo del sector sanitario privado, y dar lugar a una sanidad para los más ricos y otra, deteriorada, para la mayoría de la población", denuncian.

Antonio Sanz: "Espero que sepan aprovechar la mano tendida"

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha manifestado que respeta "siempre cualquier movilización o concentración que haga cualquier colectivo", al tiempo que ha subrayado que ofrece "mano tendida" y "voluntad de diálogo con todos los sectores" para alcanzar acuerdos en materia sanitaria.

"Lo que espero es que sepan aprovechar la mano tendida y la voluntad de diálogo de este equipo de la Consejería y de este consejero, porque creo que avanzamos mucho más firmando acuerdos y ofreciendo soluciones que de otra manera", ha expresado Sanz, antes de insistir en que, "en todo caso", respeta "todo lo que haga cada cual". "Y cada cual sabe lo que hace", ha apostillado.

