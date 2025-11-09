Detenida en Alicante acusada de causar lesiones en los ojos a su hijo de dos años con un líquido irritante

¿Qué ha pasado? El menor ha estado ingresado en el hospital desde el pasado mes de agosto hasta ahora. La Policía sospecha que la arrestada también causó lesiones similares a su otra hija, de 7 años, que es invidente.

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer de 27 años acusada de causar lesiones en los ojos de su hijo de dos años con un líquido irritante. La detenida también podría haber provocado lesiones similares a su hija de 7 años, quien llegó invidente de Argelia. El niño está bajo tutela de la Administración, mientras la Policía investiga si la madre sufre un trastorno como el síndrome de Munchausen. El menor había sido hospitalizado varias veces, y los sanitarios alertaron al juzgado sobre la posibilidad de lesiones provocadas, lo que llevó a la detención tras una investigación.

La Policía Nacional ha detenido este fin de semana a una mujer de 27 años en Alicante acusada de causar lesiones en los ojos a su hijo de dos años con un líquido irritante.

Como ha adelantado 'Diario Información', la ya arrestada podría haber provocado lesiones similares a su otra hija, de 7 años, y que llegó ya invidente de Argelia, de donde es originaria la familia.

Asimismo, el niño se encuentra bajo tutela de la Administración y la Policía baraja la hipótesis de que la mujer puede estar afectada de un trastorno como el síndrome de Munchausen.

El menor había ingresado en varias ocasiones en el Hospital General, cuyos sanitarios fueron los que dieron la voz de alarma ante la posibilidad de que las lesiones oculares pudieran ser provocadas, por lo que activaron el protocolo y lo comunicaron al juzgado.

La Policía Nacional inició una investigación que ha concluido con la detención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.