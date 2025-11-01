Detenido un ladrón de residencias en Zaragoza: robaba joyas a ancianos mientras dormían

Los detalles La Dirección General de Policía sostiene que la investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por familiares de las víctimas. El valor del botín asciende, según los agentes, a 14.000 euros.

Un trabajador de una fundación en Zaragoza ha sido detenido por la Policía Nacional tras robar joyas valoradas en 14.000 euros a ancianos en residencias. La investigación comenzó después de varias denuncias de familiares que alertaban sobre el robo de joyas mientras los mayores dormían. El sospechoso, empleado en las residencias afectadas, aprovechaba su posición para sustraer las joyas durante la noche. Fue identificado previamente por una infracción de tráfico y se le encontraron documentos de identidad ajenos. Usó estas identidades para vender las joyas robadas. El 28 de octubre fue detenido y puesto en libertad con cargos por ocho delitos de hurto.

Un trabajador de una fundación que visitaba residencias ha sido detenido por la Policía Nacional tras robar joyas por un valor de 14.000 euros a ancianos en Zaragoza.

Este hombre se colaba en las habitaciones de las instalaciones cuando los mayores dormían para perpetrar hurtos.

Tal y como informa la Dirección General de Policía, la investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por familiares de las víctimas, que alertaban del robo de joyas y de objetos personales mientras estos se encontraban en el interior de diferentes centros residenciales aragoneses.

Las pesquisas realizadas apuntaron rápidamente a un trabajador que había estado empleado en las tres residencias afectadas, y que, según los indicios obtenidos por los investigadores, habría aprovechado su puesto para sustraer las joyas durante las noches, cuando las víctimas, de edad avanzada y con un alto grado de dependencia, se encontraban dormidas.

La forma de actuar del detenido consistía en entrar en las habitaciones con la excusa de recolocar o de cambiar de postura a estas personas, y aprovechar esos momentos para quitarles cadenas, pulseras o incluso alianzas de matrimonio.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que unas semanas antes, el sospechoso de 33 años había sido identificado por una patrulla de seguridad ciudadana por una infracción de tráfico con un patinete y que entre sus pertenencias habían sido localizados numerosos documentos de identidad ajenos.

Tras analizar esta documentación, los investigadores policiales descubrieron nueve identidades distintas, algunas de las cuales habían sido utilizadas por el detenido para vender las joyas sustraídas en establecimientos de compraventa de oro.

El hombre fue detenido el pasado 28 de octubre, mientras que su cómplice en varios de los hurtos denunciados ha sido puesto en busca y captura. Tras prestar declaración en el juzgado de guardia de la capital aragonesa, fue puesto en libertad con cargos por ocho delitos de hurto.