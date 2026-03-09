Desarticulan un grupo criminal itinerante en Granada que robaba cajeros con explosivos

Los detalles Los integrantes del grupo criminal tenían fijada su residencia en Madrid y Valencia, desde donde se desplazaban hasta las ciudades donde cometían los robos en los cajeros.

La Guardia Civil ha detenido a seis personas de un grupo criminal itinerante responsable del robo de más de 140.000 euros en Granada mediante la técnica conocida como 'paleta del pizzero', que utiliza explosivos para abrir cajeros automáticos. La operación, denominada Taglio, comenzó en junio de 2024 tras el robo de dos cajeros en una noche en Santa Fe y Granada. Los detenidos, con residencia en Madrid y Valencia, actuaban con el rostro cubierto y robaban vehículos para sus desplazamientos. Se les vincula con otros robos en varias provincias y se incautaron armas, dinero y drogas durante los registros. La operación fue realizada por la Guardia Civil en colaboración con la Policía Nacional.

La Guardia Civil ha detenido a seis personas pertenecientes a un grupo criminal itinerante tras robar más de 140.000 euros en Granada con la técnica conocida como 'paleta del pizzero', consistente en utilizar cargas explosivas para robar los cajeros automáticos.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, la operación Taglio, realizada en colaboración con la Policía Nacional, comenzó en junio de 2024 tras el robo de dos cajeros automáticos en una misma noche.

Uno de los robos se cometió en la localidad granadina de Santa Fe y otro en esta capital andaluza. En los dos casos, los autores introdujeron cargas explosivas en la ranura de dispensación de los billetes para acceder, tras la detonación, a los cajetines interiores del dinero.

Los agentes vincularon a dos de los autores con robos en cajeros cometidos en otras provincias y descubrieron que los integrantes del grupo criminal tenían fijada su residencia en Madrid y Valencia, desde donde se desplazaban hasta las ciudades donde cometían los robos en los cajeros.

Estos individuos actuaban con el rostro cubierto y sustraían vehículos que abandonaban tras obtener el botín, momento en que regresaban a sus lugares de residencia.

Una vez identificados todos los integrantes de la organización detuvieron a tres personas en Madrid y a otras tres en Valencia como presuntos autores de los robos en cajeros.

A dos de los arrestados se les vincula con otros siete robos con fuerza en cajeros automáticos cometidos en Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca. En los registros practicados se ha incautado un arma de fuego, 1.700 euros, 1,9 kilogramos de bellotas de hachís y dos pinzas profesionales de excarcelación.

La operación ha sido llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Granada en colaboración con la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.