Negarse a mantener relaciones con la pareja, una losa sobre las mujeres: "Si no tienes sexo, se va a ir con otra..."

Los detalles Durante años, las mujeres tenían que disculparse porque no les apetecía mantener relaciones con sus parejas. Francia eliminaba en enero el 'deber conyugal' de mantener relaciones sexuales durante el matrimonio. En España hace años que no existe.

El pasado mes de enero Francia decidía poner fin al 'deber conyugal' de mantener relaciones sexuales durante el matrimonio. Una normativa que en España hace años que dejó de existir, pero que se ha convertido en una losa para muchas mujeres que están en pareja.

El Tribunal Supremo lo ha dejado muy claro en varias sentencias: no hay obligación de satisfacer los deseos sexuales de la pareja si no nos apetece. Pero en muchos no cala. Según la psicóloga Yolanda Bernárnez, "aunque sea dentro del matrimonio, acceder al cuerpo de otra persona sin que esa persona quiera tendría que estar sancionado socialmente como lo está el canibalismo".

Un canibalismo que lleva a muchas afectadas a su consulta, donde tratan de lidiar con sentimientos de culpa a la vez que quieren aprender a cómo llevar la situación. La angustia es mucha y el problema algo de lo que se habla muy poco. "A mí me han preguntado que si les ayudo a construir un argumentario para que les digan a sus maridos que 'no es no", señala Bernárnez.

Se castiga con penas menores

Porque el entorno (muchas veces mujeres) e incluso la pareja a veces tampoco ayudan, provocando ese sentimiento de culpa que puede llevar a tomar malas decisiones. "Les dicen: 'Si no tienes sexo, se va a ir con otra", subraya al respecto Elena Crespo, abogada de familia.

Las mujeres en España han luchado mucho por sus derechos. Muchas manifestaciones y la caída de un régimen fueron necesarias para llegar a la aprobación de la ley del divorcio en 1981. Una libertad que, sin embargo, no ha conseguido acabar con las raíces más profundas de la sociedad patriarcal, ni siquiera entre los más jóvenes.

Este mal estructural llega incluso a los juzgados, donde las violaciones se castigan con penas menores si las ha cometido la pareja o expareja. Porque sí: que tu novio o marido acceda sexualmente a tu cuerpo sin tu consentimiento es violación.

