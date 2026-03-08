Católica ferviente, devota esposa y patriota sin mácula: así era la mujer ideal según el NO-DO franquista.

El contexto Valeria Camporesi, directora de Filmoteca Española, explica que "en teoría era un medio informativo, pero en la realidad era un medio de propaganda, de transmisión y de manipulación de la conciencia".

El NO-DO, herramienta propagandística del franquismo, retrataba a la mujer ideal como católica, esposa devota y patriota. En un reportaje sobre la Sección Femenina de las JONS, se reflejaba la exigencia desmedida hacia las mujeres, ignorando su verdadera identidad. A pesar de la evolución exponencial de los derechos femeninos, el NO-DO mantenía un discurso patriarcal y paternalista. En 1975, cuando el fútbol femenino estaba prohibido, se burlaban de las jugadoras, sugiriendo que cambiarían el deporte por tareas domésticas al casarse. Sin embargo, el Año Internacional de la Mujer marcó el inicio de cambios significativos, reflejados en la celebración del 8M.

Católica ferviente, devota esposa y patriota sin mácula. Así era la mujer ideal del franquismo, según muestra el NO-DO en un reportaje sobre la Sección Femenina de las JONS, requisitos de lo más anticuados que este domingo 8M, Día Internacional de la Mujer, resuenan en las cabezas de muchas mujeres que vivieron una exigencia desmedida sobre quiénes debían ser sin importar quienes fueran.

No hay que echar a mirada mucho más atrás y es que si observamos imágenes de hace unas décadas, los derechos de las mujeres han evolucionado exponencialmente. "Es este un acto donde se pone de manifiesto la decidida vocación de las mujeres españolas para perseverar en el espíritu de sacrificio al servicio de España y de la Falange", narraban en uno de los archivos de 1944.

Valeria Camporesi, directora de Filmoteca Española, explica que el NO-DO "en teoría era un medio informativo, pero en la realidad era un medio de propaganda, de transmisión y de manipulación de la conciencia".

Si nos remontamos a 1975, cuando el fútbol femenino estaba prohibido en España, podemos observar cómo el NO-DO realizaba la crónica de un partido entre selecciones extranjeras. "Dispuestas a actuar con un ardor impropio de sus abundantes kilos", es una de las frases que marcan las imágenes.

Así, queda bastante claro que al narrador no le gusta que las mujeres juegen al fútbol. "La teoría va por un lado y la práctica por otro, pero acaso lo más importante sea que pierdan un poco de peso", decía aquel hombre.

Por supuesto, si una de las jugadoras caía lesionada, esta "se hacía pupa" y para sentenciar, queriendo hacerse de nuevo el gracioso, añadía: "La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina".

"El mensaje está siempre solidamente en manos de un marco patriarcal, paternalista", dice Camporesi en cuanto a estas imágenes. En 1975, a punto de expirar el régimen, algo -tampoco demasiado- empieza a cambiar: se celebró el Año Interncional de la Mujer y, como no podía ser de otra forma, el NO-DO les rindió su particular homenaje.

"Llegan sobre nosotros, nos arrollan... Así pues el hombre ha de prepararse para llenar el vacío creado por las mujeres liberadas, que ahora ríen y festejan su triunfo sobre el sexo fuerte", seguían narrando entonces. Los cambios, en efecto, estaban a la vuelta de la esquina, visibles en días tan importantes y significativos como el 8M, que recuerdan una lucha incansable por la que ahora muchas se sienten agradecidas.

