Así es Manu Pascual, el concursante de 'Pasapalabra' que quiere hacerse con el mayor bote de la historia del concurso

Manuel Pascual tiene 29 años, es psicólogo de profesión y vive en Collado Villalba (Madrid). Esta noche se juega en 'Pasapalabra' el Rosco que podría darle 2,7 millones de euros. ¿Pero qué sabemos de él?

Expectación frente a todos los televisores de España: la noche del jueves 5 de febrero es la definitiva, y falta por saber para quién, si para Rosa Rodríguez o para Manuel Pascual. Uno de los dos será el ganador del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', al cerrar con éxito el popular Rosco del concurso, un conjunto de 25 palabras asociadas a las letras del abecedario.

¿Pero quiénes son Rosa y Manu? Empecemos por él: Manuel Pascual es madrileño y vive en Collado Villalba, un municipio en la sierra noroeste de la capital, tiene 29 años y es psicólogo de profesión. Reside con su madre, a quien se mantiene estrechamente unido y a quien dedicó su participación número 300 en el programa. "Ha peleado por darme la mejor educación posible", aseguró en su dedicatoria. Además de su grado en Psicología, Manu está formado en psicoanálisis, teoría de la cultura y psicoterapia.

Precisamente por su formación, sabe que para llegar a donde ha llegado ha tenido que ir "programa a programa, día a día", porque "proyectar mucho" puede acabar siendo un error. De hecho, en una entrevista exclusiva con Antena3, recordó unas palabras de otro concursante icónico del programa, Orestes Barbero, que llegó a decir que "la fortaleza mental" es lo más importante para llegar al Rosco final: "Estoy totalmente de acuerdo".

La vida de Manu Pascual fuera de 'Pasapalabra'

Para llegar a donde ha llegado, Manu Pascual ha tenido que estudiar mucho, muchísimo, tanto que una de las cosas que más anhela el concursante son "unas vacaciones de estudiar", por eso los fines de semana los aprovecha "mucho" y trata de estudiar lo mínimo posible. "Para no saturarme", matiza. Entre semana estudia, pero también descansa, y los ratos que no estudia se los dedica a sus hobbies personales, como ver series o el cine.

Si se hace con el bote, Manu es consciente de que dedicaría "gran parte" del dinero a seguir formándose como psicólogo, porque es su "vocación" y "la formación no es barata". De hecho, su intención es "tener clínica propia". Pero también se iría una parte para "ayudar" a su familia y "formar una vida" con su pareja: "Tener nuestra casa, nuestro espacio...". Pero lo que tiene claro es que no haría "derroches de ningún tipo", siguiendo la estela de lo que hizo Óscar Díez, el último ganador del bote. Lo utilizará para "tener una tranquilidad", pero no dejaría de hacer nada de lo que hace.

Sí, dentro de lo posible, le gustaría hacer "muchos viajes", entre ellos ir a Indochina. Pero después de 'Pasapalabra', no espera participar en ningún otro programa. Prefiere "descansar". A la pregunta de si podría participar en algún concurso tipo 'Tu cara me suena', Manu lo tiene claro. "Yo si tuviese buena voz... pero no es lo mío". Aunque sí asegura que le encanta escuchar "mucha música", especialmente rock (Celtas Cortos, Extremoduro, Marea...), pero su oído, asegura, es "nefasto".

