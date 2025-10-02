Bea de Vicente, sobre los fallos en la detección del cáncer de mama en Andalucía: "Tienen derecho a una indemnización importante"

La abogada ha explicado que tienen derecho a ella porque "no es una cuestión de protocolos, es una negligencia por parte del sistema".

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha admitido que han sido 2.000 las mujeres afectadas por pruebas dudosas de cáncer de mama a las que no se les ha contactado tras hacerles la mamografía para comunicarles el resultado, fuese el que fuese.

Tras escuchar la noticia, Bea de Vicente ha empatizado con las mujeres damnificadas: "Me rompe el corazón. De hecho, mi madre tuvo cáncer de pecho, con lo cual entiendo el horror de estas personas. Sobre todo porque a partir de una edad corre (la enfermedad), vuela. En cuanto llega a los centinelas, se puede disparar por todo el cuerpo".

Además, la abogada ha recordado a las afectadas que tienen derecho a reclamar una indemnización porque se trata de una negligencia: "No es una cuestión de protocolos, es una negligencia por parte del sistema. Reclamad porque tenéis derecho a una indemnización importante".

Por su parte, Tania Sánchez ha agradecido que la Junta haya mostrado "sensibilidad" con lo sucedido: "Hemos escuchado a los responsables políticos. Por primera vez han mostrado sensibilidad que yo, viviendo en Madrid, es de agradecer. Me imagino lo que diría la presidenta Ayuso si parara esto. Pero no hemos escuchado a los profesionales y es tan inverosímil que el protocolo de la Junta de Andalucía sea contrario a la Ley de Atención al Paciente que obliga a dar información a las personas de lo que sucede".

