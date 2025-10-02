Juanma Moreno, a la carrera para eludir preguntas sobre el escándalo del cribado de cáncer de mama

Los detalles El presidente andaluz no ha querido hablar: parecía que tenía mucha prisa cuando se ha encontrado con los medios de comunicación, que casi le ha tenido que robar unas explicaciones a la carrera.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha evitado dar explicaciones sobre el escándalo por los fallos en el programa de detección temprana de cáncer de mama. En un encuentro con la prensa en Torremolinos, Moreno se limitó a afirmar que el Sistema Andaluz de Salud está trabajando en el asunto y que se contactará individualmente a las afectadas. La falta de respuestas ha intensificado la polémica, especialmente después de que la consejera de Salud, Rocío Hernández, hablara de "manipulación". La oposición critica la falta de empatía de la Junta y exige explicaciones y soluciones inmediatas.

Pese a que hay cientos de mujeres susceptibles, hasta 2.000 según la Junta de Andalucía, de haber sufrido retrasos en un posible diagnóstico de cáncer de mama, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha decidido salir a la carrera sin dar explicaciones cuando la prensa le ha preguntado al respecto este jueves.

Los periodistas apenas han conseguido sacarle unas palabras en Torremolinos, Málaga, donde el dirigente 'popular' se ha limitado a afirmar que "está trabajando el Sistema Público de Salud, hay una reunión con la asociación y además se va a hacer un plan de refuerzo donde se va a llamar una por una a todas y cada una de las personas que estén susceptibles".

Su respuesta ha sido esa: que la Consejería de Salud está trabajando en ello. "Están trabajando ahora mismo en ello, pero se va a llamar a las 2.000, una por una, para comprobarlo", ha asegurado.

Una falta de explicaciones que alimenta aún más la polémica, horas después de que su consejera de Salud, Rocío Hernández, hablara de "manipulación" la víspera en la 'Cadena SER': "A mí me gustaría, de verdad, que lo que está ocurriendo en Andalucía con esta manipulación del sistema sanitario público deje de hacerse", dijo.

Posteriormente, por la tarde, tuvo que dar la cara en el Parlamento andaluz, donde su actitud indignó a la oposición. "No hay más que verla a usted riéndose, riéndose. Es el colmo de la poca vergüenza que usted se sonría. A ver si oye usted los testimonios de las mujeres", le recriminó la diputada socialista Ángeles Férriz.

Desde el PSOE le reprochan su poca empatía con las afectadas. Su líder autonómica y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido en que "las mujeres andaluzas necesitamos explicaciones". "Necesitamos soluciones y no excusas", ha reivindicado. Piden que se asuman responsabilidades de forma urgente en este escándalo.

