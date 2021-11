Javier Serrano, enfermo de ELA, llevaba meses luchando por recibir la eutanasia y tener una muerte digna. La ley fue aprobada en España en junio pero la Comunidad de Madrid se demoró en aprobar un decreto para hacerla efectiva y tardó meses en poner en marcha la comisión que debía evaluar su caso y aprobarlo.

Este martes por fin recibió la ansiada llamada. Era su neuróloga del Hospital 12 de Octubre que le comunicaba la noticia. Hoy ha muerto en su cama asistido por los sanitarios y se ha convertido en la primera persona de Madrid en recibir la eutanasia. "Me preguntó cuándo quería que se hiciera y directamente le dije 'mañana'. No quise esperar más, no puedo aguantar más", explicaba ayer en declaraciones a la Cadena Ser.

"Los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores y ya no los aguanto ni con morfina. Vendrán la doctora consultora, la neuróloga y dos enfermeras de Getafe. Será aquí en mi casa. Creo que son cuatro inyecciones", dijo.

Javier explicaba que estaba aprovechando sus últimas horas para despedirse de sus familiares y compañeros de trabajo y confesaba que "estaba deseando que llegara el día": "Ahora tengo satisfacción después de todo lo que he bregado que haya servido para algo. Ahora ya pueden venir otros, bueno, ojalá no viniera nadie más... Pero ya tienen el camino hecho".

Para este miércoles lo tenía todo preparado. Es día 3 de noviembre de 2021 y sabía que hoy era la fecha de su muerte. Su hermana ha llevado "porras y chocolate" y le han acompañado su hijo y su cuñado. "De la vida me llevo de todo. Muchas cosas buenas y malas. Estoy convencido de que voy a morir con dignidad. Me voy, de veras, contento, alegre. Cuando me tumbe en la cama y cierre los ojos me llevo 58 años de vida", decía.

Javier ya fue entrevistado en laSexta hace un par de semanas. Entonces estaba desesperado porque no recibía la ansiada llamada. "Me da la sensación que personas que hay detrás de esto no les importa una mierda que las personas suframos. Me dirigiría a la cámara y me cagaría en san dios bendito", decía. Aquí puedes ver la entrevista completa:

Las trabas y los retrasos en la aplicación de la eutanasia no hacen más que ahondar en el dolor de los enfermos. El caso de Javier Serrano no es el único.

Una figura clave para los enfermos que solicitan la eutanasia es la del médico consultor. Andrea Ropero entrevistó a Carmen Díaz Pedroche, una internista que explicó cuál es su función y por qué el caso de Javier Serrano se ha demorado: "Las consecuencias son que yo le doy la luz verde el día 13 de septiembre y deberían haber tomado una decisión en 12 días. Estamos atrasando un plazo por un fraude de ley".