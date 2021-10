Javier Serrano, de 58 años, es el primer paciente al que se le practicará la eutanasia en la Comunidad de Madrid. El hombre, enfermo de ELA, ha contado el motivo por el que la solicitó: "El sufrimiento que crea esta enfermedad solo lo vive una persona y ver cómo te vas degenerando poco a poco es insufrible", ha expresado.

Así, ha señalado que no solo ha perdido la movilidad de las piernas, sino que también ha perdido "las ganas de comer", le cuesta tragar y no tiene "ni ganas de dormir" porque no consigue hacerlo por los dolores de "columna, riñones y cadera".

"Lo jodido de esto es que haya una ley aprobada y que estén jugando con tus sentimientos. Eso es lo que más me duele porque miedo a morir no tengo", ha expresado Serrano, quien ha dicho que está esperando a que le llame la doctora para que le den "el chute": "Es lo único que estoy esperando. Tengo prisa porque los dolores son insufribles, no se los deseo ni a mi peor enemigo", ha manifestado.

El hombre ha dicho que la decisión de pedir la eutanasia no fue difícil: "Lo he tenido tan claro que no me cuesta ni sufro hablando de que quiero morirme", ha reconocido, al tiempo que ha dicho que lo que le duele es que no va a poder ver crecer a mis nietos de dos y cinco años, aunque ha añadido: "Espero que cuando ellos vean esto piensen: '¡Qué huevos tenía mi abuelo!'".

El que será el primer paciente al que se le practicará la eutanasia en la Comunidad de Madrid ha afirmado que está "como loco" por conocer la fecha en la que dejará de sufrir porque, tal y como ha expresado, lo que más le duele "ahora mismo es seguir viviendo".