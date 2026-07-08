Italia prohíbe las sombrillas en la playa para mayores de 10 y menores de 65: polémica medida que los españoles rechazan

Los detalles Es una norma vigente desde el 6 de junio hasta el 31 de octubre de este año. Su objetivo es el de proteger el entorno natural y garantizar la seguridad de los usuarios.

Con la llegada del verano, la tradicional lucha por un lugar en primera línea de playa se intensifica, pero en Cerdeña, Italia, se ha prohibido clavar sombrillas a personas entre 10 y 65 años, reservando la sombra para niños y ancianos. Esta medida ha generado controversia en Italia y curiosidad en España, donde laSexta ha investigado la opinión de los ciudadanos sobre una posible prohibición similar. Muchos consideran que sería insoportable sin sombra, aunque algunos creen que los españoles ignorarían la norma. La medida busca proteger el entorno y la seguridad, vigente hasta octubre, y se suma a otras regulaciones en playas italianas.

Llega el verano y con él la ya habitual lucha por colocar una sombrilla en primera línea de playa. Una imagen que ya no se va a producir en Italia, sobre todo en la costa de Cerdeña. Allí, está completamente prohibido clavar una sombrilla si tienes entre 10 y 65 años. La sombra es para los pequeños y los ancianos.

De momento, esta medida no ha llegado a España. Pero en Italia ya ha despertado tanta polémica que laSexta ha salido a las calles para preguntar a los ciudadanos españoles. Queremos saber qué pasaría si se prohíbe poner sombrillas a personas de determinada edad. Porque, vayas a la playa que vayas, en nuestro país todas están llenas de personas y de colores variados que aportan las sombrillas. "Nos gusta ponernos debajo de la sombrilla", confiesan los amantes de la playa, pero no del sol intenso.

Lo tenemos muy claro: "En la playa siempre hay que tener algo de sombra, que con el sol tan fuerte no hay dónde meterse". Pero, ¿qué pasaría si se prohibiesen las sombrillas?

La mayoría de las personas consideran que "sería inaguantable" que "nos daría una insolación, vamos". Aunque también hay quien cree que da igual que se implante esa medida, pues en España somos especialistas en saltarnos este tipo de normas. "Aquí a la gente le da igual; yo creo que si la quieren traer, lo van a hacer igual".

Y cuando les hemos contado a los viandantes que en la playa Punta Molentis, en Cerdeña, ya han vetado la entrada con sombrillas a las personas que sean mayores de 10 años y menores de 65, brota la incredulidad. "¿Eso es cierto?", nos preguntan. "No sé por qué lo tienen que prohibir".

"Yo podría ir a esta playa porque tengo más de 65 años", nos dice una mujer entre risas. Aunque no a todos les hace la misma gracia. "No sé, aunque no sea una persona mayor ni pequeña, todo el mundo nos quemamos y todo el mundo tenemos golpes de calor".

Se supone que el objetivo que persigue esta medida es el de proteger el entorno natural y garantizar la seguridad de los usuarios. "No me parece mala idea, al final, pues bueno, hay demasiadas sombrillas".

Es una norma vigente desde el 6 de junio hasta el 31 de octubre de este año, que se suma a otras ya implantadas de otros años. Porque en otras playas de Italia ya se obliga a usar una esterilla entre el suelo y la toalla para no llevarse mucha arena.

Son normativas que generan mucho debate, que llegan desde Italia y que puede que acaben llegando a las playas de nuestro país.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido