La ola de calor deja las reservas de sangre bajo mínimos

Los detalles La Comunidad de Madrid ha lanzado una alerta roja: solo quedan reservas para día y medio. Castilla y León, Galicia, Canarias o Andalucía han pedido colaboración a la ciudadanía.

Las altas temperaturas en España están afectando negativamente las reservas de sangre, con una notable disminución en las donaciones este verano. Susana es una de las pocas personas que ha donado sangre, enfrentándose al calor por el beneficio que supone. Luisa Barea, directora del Centro de Transfusiones de Madrid, señala que la ola de calor adelantada ha agravado la situación, dejando las reservas al 35%, suficientes solo para un día y medio. Se necesitan alrededor de 1.000 donaciones diarias, pero actualmente apenas se alcanzan 500. Varias comunidades han pedido colaboración ciudadana, recordando que la sangre proviene de la generosidad de los donantes.

Hace mucho calor pero, a pesar de las insufribles temperaturas, Susana ha acudido a donar sangre este miércoles. "Haces balance entre el calor y el beneficio de donar sangre", cuenta a La Sexta. Ella es una de las excepciones porque este verano la gente está donando mucho menos.

Las altas temperaturas, que azotan España, están afectando de manera negativa a las reservas de sangre. "Nos ha pasado más este año porque se ha adelantado la ola de calor", afirma Luisa Barea, directora general del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.

Una situación que preocupa en la Comunidad de Madrid, en alerta roja y con unas reservas al 35% (con existencias para las necesidades en urgencias, cirugías y tratamientos para tan solo un día y medio), teniendo en cuenta que un nivel óptimo en verano requiere en torno a las 1.000 aportaciones diarias.

"El problema está que se necesitan entorno a 900 bolsas de sangre, pero si apenas entran 500, necesitamos que las entradas superen las salidas", explica Barea.

Unas transfusiones de sangre que son necesarias para cubrir las urgencias, cirugías o los tratamientos. Comunidades como Castilla y León, Galicia, Canarias o Andalucía han lanzado un mensaje de colaboración a la ciudadanía. Combatir el calor en la playa está muy bien, pero hay que recordar que la sangre "no se fabrica solo, sale de la generosidad de los donantes", recalca Barea. Donar, por tanto, es imprescindible durante todo el año.

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