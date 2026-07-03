Preocupación en Europa por la llegada de una nueva ola de calor: la anterior provocó 2.025 muertes en Francia en solo una semana

Los detalles Las altas temperaturas han desatado el caos en supermercados franceses y alemanes, donde hay auténticas batallas en los pasillos por hacerse con un ventilador o algo que dé un poco de aire fresco.

Este fin de semana, Europa enfrenta una segunda ola de calor, provocando situaciones extremas en Francia y Alemania. En París, las altas temperaturas derriten productos en supermercados y obligan a hospitales a usar mantas industriales para aislarse. La situación es alarmante en Francia, donde las muertes han aumentado un 30%, con 2.025 fallecimientos extraordinarios la semana pasada, según la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, quien destaca un incremento de casos en mayores de 45 años. En Londres, el calor afecta a los autobuses eléctricos, causando incendios y preocupando a conductores por las condiciones extremas dentro de las cabinas.

Este fin de semana llega la segunda ola de calor a Europa y ya hay peleas en los comercios de Francia y Alemania por hacerse con un ventilador. En París, las chocolatinas están derretidas hasta dentro de los supermercados y en las ventanas de los hospitales colocan mantas industriales para aislarse de las altas temperaturas.

La ola de calor preocupa especialmente en Francia, donde ha disparado las muertes un 30%, con 2.025 fallecimientos extraordinarios la semana pasada. En este sentido, Stéphanie Rist, la ministra de Sanidad francesa, señala que "se observa un aumento claro entre las personas mayores de 45 años".

Mientras, en Londres, los autobuses eléctricos se incendian por las altas temperaturas y los conductores están muy preocupados por las altas temperaturas que se alcanzan dentro de sus cabinas. "Estás intentando sujetar el volante, pero las manos te tiemblan, pierdes el control y sientes el sudor cayéndote sobre los ojos", expresa uno de ellos.

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