Seis menores hospitalizados por un golpe de calor al averiarse el autobús en el que viajaban en Álava.

Los detalles El autobús, en el que viajaban unas 60 personas, la mayoría de en torno a 15 años y de Tarragona, hacia donde viajaban, sufrió un fallo mecánico que le impidió seguir circulando.

Seis menores fueron hospitalizados tras sufrir un golpe de calor cuando el autobús en el que viajaban se averió en Kuartango, Álava, donde las temperaturas superaban los 35 grados. El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando el vehículo, con unas 60 personas a bordo, la mayoría de 15 años y provenientes de Tarragona, se detuvo en la AP-68 debido a un fallo mecánico que afectó al aire acondicionado. Bomberos y la Ertzaintza acudieron al lugar, proporcionando sombra y agua a los afectados. Finalmente, los seis menores fueron trasladados a hospitales en Vitoria por precaución, mientras el resto continuó su viaje en otro autobús.

Seis menores fueron trasladados al hospital este jueves tras resultar afectados por un golpe de calor al averiarse el autobús en el que viajaban y quedarse parado en Kuartango (Álava), momento en el que los termómetros por la zona superaban los 35 grados.

El autobús, en el que viajaban unas 60 personas, la mayoría de en torno a 15 años y de Tarragona, hacia donde viajaban, sufría pasadas las 13:00 horas un fallo mecánico que le impidió seguir circulando.

Por este motivo, el vehículo se detuvo en el arcén de la AP-68 a la altura del municipio alavés de Kuartango. Así, hasta el lugar se desplazaron dotaciones de Bomberos y la Ertzaintza, así como varias ambulancias.

Sanitarios y efectivos atendieron a los viajeros que sufrieron un golpe de calor, ya que la avería del autobús también afectó al aire acondicionado.

Por su parte, los Bomberos de Álava instalaron unas carpas para dar sombra a los viajeros, a los que también llevaron botellas de agua, según informaron fuentes de la Diputación y de la Ertzaintza.

Finalmente, seis menores, tres chicas y tres chicos, fueron trasladados a los dos hospitales de Vitoria por precaución. El resto de viajeros continuaron el trayecto en otro autobús desplazado al lugar.

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