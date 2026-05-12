Sentencia por la guerra de las hamacas: un juez indemniza a un turista alemán que no consiguió una libre en un hotel de Grecia

Los detalles La justicia ha considerado que el alemán y su familia tuvieron que acabar en el suelo, pues, durante muchos días, no hubo forma de conseguir una hamaca disponible. Por ello, considera que debe ser indemnizado por el hotel.

Cada verano, turistas compiten por reservar hamacas en hoteles, una práctica que puede acarrear consecuencias legales. Un tribunal alemán falló a favor de un turista que demandó a un hotel en Grecia por no disponer de hamacas, otorgándole una indemnización de más de 900 euros. En España, la situación es similar, aunque no hay legislación específica al respecto. Sin embargo, los clientes pueden reclamar compensaciones si el servicio prometido no se cumple, ya que forma parte del contrato. Hoteles como Las Arenas en Valencia gestionan el problema retirando las toallas de hamacas no ocupadas.

Cada verano se repiten las mismas batallas de turistas, a primera hora de la mañana, para conseguir reservar una hamaca. Pues ojo, porque esta imagen puede acabar con una indemnización de más de 900 euros: un juez le ha dado la razón a un turista alemán que denunció a un hotel, en Grecia. La justicia considera que tanto él como su familiar tuvieron que tomar el sol en el suelo al no encontrar, muchos días, una hamaca libre.

Consideran que lo que iba a ser una semana paradisíaca en un hotel griego se convirtió en un infierno sin hamaca. Por ello, un tribunal de Hanover les ha dado la razón y una indemnización de 986 euros por un viaje defectuoso.

Tras conocer esta sentencia, que acaba con una multa para el hotel y una recompensa económica para el denunciante, hemos preguntado para saber si podría llegar a suceder lo mismo en España. Porque en nuestras playas también se dan luchas por las hamacas.

De hecho, a lo largo y ancho del mundo, son ya una práctica tan normal que se ha convertido en una especie de 'disciplina deportiva', muy de moda cuando llega el buen tiempo. Es una auténtica carrera sin fondo, con estrategias de cooperación incluidas. Lo que haga falta para lograr la conquista de la hamaca o de ellas, en plural. Una forma de hacerlo: lanzando las toallas sobre ellas.

O como nos cuentan desde la playa, "el primero que llega es el que la coge", porque "al que madruga, dios le ayuda". Pero por esta práctica, el turista alemán en cuestión, junto a su familia, decidió denunciar a su operador.

¿Y en España?

Una guerra de hamacas que vemos también en nuestro país y que cada hotel gestiona como puede. "Si hay una toalla en la hamaca y sin cliente, se retira para que quede libre para otro usuario", dice Sergio Ramos, el subdirector del hotel Las Arenas, en Valencia.

Los clientes podrían reclamar también una indemnización, porque sí, tenemos derecho a una compensación. "En el momento en el que esa oferta comercial está plasmada por escrito, eso forma parte del contrato y de obligado cumplimiento", explica el abogado Gerardo Ruíz.

Eso sí, en España no existe una legislación específica para estos asuntos de hamacas.

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