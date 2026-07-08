Iñaki López responde al Ayuntamiento de Málaga sobre el asentamiento de caravanas: "No es una rave ilegal, son trabajadores"

"Luego trabajan de camareros en muchos de los locales de hostelería de Málaga, pero como ganan mil euros no se pueden permitir muchas veces ni compartir habitación en Málaga", afirma Iñaki López.

En Málaga existe un conflicto entre los vecinos de una urbanización y un asentamiento ilegal de caravanas, donde viven trabajadores, muchos de ellos de la hostelería, cuyos sueldos mileuristas les impiden acceder a una vivienda por los elevados precios.

La decisión del Ayuntamiento ha sido desalojar las caravanas y multarles. De las 300 que había ayer, muchas han decido marcharse, para situarse en otro emplazamiento cercano mientras piden soluciones al alcalde.

Los afectados señalan que la respuesta del Ayuntamiento ha sido decirles que si forman una asociación, quizá podría proporcionarles un solar donde instalar sus autocaravanas.

A propósito de esto, Iñaki López recuerda que "no son turistas ociosos ni una rave ilegal, son trabajadores que luego trabajan de camareros en muchos de los locales de hostelería de Málaga, que es, por cierto, una de las principales industrias de la provincia".

Sin embargo, añade, "como ganan mil euros no se pueden permitir muchas veces ni compartir habitación en Málaga debido a los precios desorbitados".

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