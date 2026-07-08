Un hombre agrede brutalmente a su padre de 70 años: lo noquea en plena calle y le roba la cartera

La agresión se ha producido en la terraza de un bar de Mora, en Toledo. El hijo fue detenido tras la agresión, pero puesto en libertad a las pocas horas con una orden de alejamiento respecto a sus padres.

Un hombre ha sido grabado en la terraza de un bar agrediendo brutalmente a su padre. El suceso se ha producido en Mora, en Toledo, y, como se puede ver en las imágenes, da un golpe a su padre que provoca que este caiga al suelo noqueado.

Como se puede ver en las imágenes, parece que el padre, de 70 años, se dirige a su hijo que está sentado en una silla. Este se levanta, visiblemente alterado, y le propina un puñetazo. El padre acaba en el suelo, inconsciente y sobre un charco de sangre.

En las imágenes, además, se puede ver como el hijo, además, aprovechando que su padre está en el suelo registra sus bolsillos para cogerle la cartera y robarle el dinero que tenía en su interior. No contento con eso, también amenazó gravemente a su madre.

El padre tuvo que ser trasladado al hospital con heridas graves en la cabeza. Leo Álvarez cuenta que cuando recuperó la consciencia pidió el alta voluntaria "porque tiene miedo de que le haga lo mismo a su mujer".

El hijo fue detenido, pero le dejaron en libertad al poco tiempo con una orden de alejamiento respecto a sus progenitores. Por la noche, el hijo volvió a la casa de sus padres, quebrantando la orden, rompe la puerta y vuelve a amenazar a sus padres. En ese momento, volvió a ser detenido y enviado a prisión.

Beatriz de Vicente señala que en los últimos años han aumentado las agresiones filio-parentales. "El drama que supone, cuando lo vemos los abogados, cuando es el hijo el que agrede", señala, "esa lucha de emociones de los padres porque es tu hijo". "Es un tormento absoluto, es durísimo", concluye.

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