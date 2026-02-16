Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena, Málaga

Los detalles Los padres de la menor comunicaron a los agentes que su hija se encontraba en tratamiento psicológico porque sufría acoso escolar en el instituto en el que estudiaba. Un hecho que están investigando.

La Policía Nacional y la Junta de Andalucía investigan el suicidio de una joven de 14 años en Benalmádena, Málaga, para determinar si fue víctima de acoso escolar. El servicio de Emergencias 112 recibió una llamada solicitando asistencia urgente para la menor en su vivienda en Arroyo de la Miel. Al llegar, los efectivos solo pudieron certificar su muerte. La Delegación de Desarrollo Educativo está en contacto con el centro donde estudiaba. Según Diario Sur, la joven fue vista por última vez por su hermano el sábado 14 de febrero, y fue encontrada fallecida en el sótano de su casa. Sus padres informaron que estaba en tratamiento psicológico por presunto acoso escolar.

La Policía Nacional y la Junta de Andalucía investigan las circunstancias que rodean el suicidio de una joven de 14 años en la localidad malagueña de Benalmádena por si era víctima de acoso escolar.

El servicio de Emergencias 112 recibió a las 00:15 horas de este domingo una llamada de la Policía Local en la que se solicitaba asistencia sanitaria urgente para una menor en una vivienda ubicada en el complejo residencial Los Algarrobos, ubicada en Arroyo de la Miel, núcleo poblacional de Benalmádena, donde residía con su familia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que únicamente pudieron certificar la muerte de la adolescente. La Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha confirmado que está en contacto con el centro donde estudiaba la joven y cuando se tenga toda la información recabada la trasladarán.

Al parecer, según ha informado Diario Sur, los hechos ocurrieron entre la tarde y la noche del sábado 14 de febrero. Su hermano mayor la vio por última vez sobre las 16:00 horas de ese día. Tras esto, su familia comenzó a inquietarse al ver que no volvía a casa ni respondía al teléfono.

Una actitud que activó todas las alarmas porque se trataba de una chica responsable y buena alumna que no tenía problemas en casa. Poco antes de medianoche, el hermano la encontró fallecida en el sótano de la casa, sin que se pudiese hacer nada por salvarle la vida.

Según dicho medio, los propios padres de la menor le comunicaron a los agentes que su hija, que estudiaba en el IES Benalmádena, estaba en tratamiento psicológico porque, al parecer, estaba sufriendo acoso escolar.

