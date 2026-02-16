Ahora

Tragedia en Málaga

Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena, Málaga

Los detalles Los padres de la menor comunicaron a los agentes que su hija se encontraba en tratamiento psicológico porque sufría acoso escolar en el instituto en el que estudiaba. Un hecho que están investigando.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional y la Junta de Andalucía investigan las circunstancias que rodean el suicidio de una joven de 14 años en la localidad malagueña de Benalmádena por si era víctima de acoso escolar.

El servicio de Emergencias 112 recibió a las 00:15 horas de este domingo una llamada de la Policía Local en la que se solicitaba asistencia sanitaria urgente para una menor en una vivienda ubicada en el complejo residencial Los Algarrobos, ubicada en Arroyo de la Miel, núcleo poblacional de Benalmádena, donde residía con su familia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que únicamente pudieron certificar la muerte de la adolescente. La Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha confirmado que está en contacto con el centro donde estudiaba la joven y cuando se tenga toda la información recabada la trasladarán.

Al parecer, según ha informado Diario Sur, los hechos ocurrieron entre la tarde y la noche del sábado 14 de febrero. Su hermano mayor la vio por última vez sobre las 16:00 horas de ese día. Tras esto, su familia comenzó a inquietarse al ver que no volvía a casa ni respondía al teléfono.

Una actitud que activó todas las alarmas porque se trataba de una chica responsable y buena alumna que no tenía problemas en casa. Poco antes de medianoche, el hermano la encontró fallecida en el sótano de la casa, sin que se pudiese hacer nada por salvarle la vida.

Según dicho medio, los propios padres de la menor le comunicaron a los agentes que su hija, que estudiaba en el IES Benalmádena, estaba en tratamiento psicológico porque, al parecer, estaba sufriendo acoso escolar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio
  2. El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka
  3. Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año
  4. Trabajo firma con los sindicatos la subida del 3,1% en el SMI: beneficiará a dos millones y medio de trabajadores
  5. Diez borrascas en 45 días de año: el temporal da una pequeña tregua tras semanas de récords de precipitaciones
  6. Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"