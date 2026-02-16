Ahora

Alimentación y nutrición

La OCU alerta sobre la venta de gominolas con cannabidiol como complemento alimenticio

¿Por qué es importante? Se trata de unas gominolas de Orange County CBD que se comercializan como complemento alimenticio pese a contener cannabidiol en dosis definidas, una situación que ha encendido las alarmas por su encaje legal y posibles efectos en la salud.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha trasladado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) la venta de un producto comercializado como complemento alimenticio que incluye cannabidiol (CBD) en su composición.

Según ha detallado en un comunicado, ha solicitado a la Administración que verifique su conformidad legal y adopte, en su caso, las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los consumidores. Esta acción forma parte de un estudio sobre productos de CBD -un compuesto de la planta del cannabis sin efectos adictivos- de uso tópico en cuyo trabajo de campo se encontró un producto comestible con CBD en una tienda física.

Son unas gominolas de la marca Orange County CBD, con la denominación comercial "CBD Gummies – Mixed fruit flavour cubes", que se presenta como complemento alimenticio y contiene 16,6 miligramos de CBD por gominola, con una recomendación de consumo de 1 a 3 unidades al día.

La organización ha recordado que, conforme al marco regulatorio europeo, el CBD es considerado nuevo alimento y que, por tanto, su presencia en complementos alimenticios "solo está permitida cuando cuenta con una autorización expresa en la Unión Europea", algo que "actualmente no se ha producido".

En este sentido, ha alertado de la posible falta de conformidad del producto con la normativa vigente, tanto en materia de nuevos alimentos como en lo relativo al etiquetado, la trazabilidad y las obligaciones del operador responsable.

