"Si puedo mejorarlo, lo mejoraré": España, el país en el que más ha crecido el testamento solidario de toda Europa

¿Por qué es importante? Ante imágenes como las de Gaza y Ucrania, cada vez son más los que deciden sumarse a esta tendencia, gracias a la que Médicos Sin Fronteras ha recibido más de 10 millones de euros en 2025, un 16% más que en el año anterior.

El mundo enfrenta imágenes desgarradoras como los bombardeos en Gaza, que han motivado a muchos a optar por el testamento solidario para ayudar a los necesitados. Raquel González, de Médicos Sin Fronteras (MSF), señala que la situación en Gaza ha impulsado a más personas a legar sus bienes a la organización. En 2025, MSF recibió más de 10 millones de euros a través de esta vía, un 16% más que el año anterior. En España, 20.000 personas han elegido esta opción, incluyendo a Margarita, una empresaria que aprendió a compartir desde joven. España lidera el crecimiento del testamento solidario en Europa.

El mundo va como va. Dejando imágenes como los bombardeos de Gaza. Como las lágrimas en las caras de los niños y las niñas. Con la hambruna en un enclave que ha estremecido a muchos en el mundo. Que ha hecho que la gente decida dar un paso al frente y sumarse a la tendencia del testamento solidario para ayudar a aquellos que más lo necesitan.

"Muchas de las personas que ofrecen ahora su testamento solidario a Médicos sin Fronteras alega lo visto en la Franja de Gaza", cuenta Raquel González, miembro de MSF.

Solo en 2025, vía testamento solidario, MSF ha recibido más de 10 millones de euros, un 16% más que en el año anterior.

A nivel nacional, son ya 20.000 las personas que han elegido esta opción para ayudar a los demás. Es el caso de Margarita, una empresaria de éxito que desde muy joven tuvo a un padre que le enseñó a valorar lo que tenía y a repartir parte de ello.

"Cada vez que tenía alguna entrada extra se reflejaba en Médicos sin Fronteras. Me comentaron lo del testamento solidario y aproveché para incluirlo", cuenta.

El proceso no es nada complicado, siendo el traslado de la decisión a la familia lo que posiblemente sea más complicado. En el caso de Margarita, que no tiene hijos, fue más fácil: "He dejado un porcentaje a la familia".

Porque no hace falta donarlo todo. Allí te ayudan y resuelven todas tus dudas, como e hecho de dónde y para qué se usará el dinero. "El fondo de emergencia puede ser Haití, Ucrania, Gaza...", dice Raquel.

España, en ese sentido, es el país donde más ha crecido el testamento solidario en toda Europa. "Si puedo mejorarlo, lo mejoraré", afirma Margarita.

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