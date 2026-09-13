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Han recibido un ES-Alert

Un incendio forestal en Benahavís (Málaga) en fase de emergencia 1 obliga al confinamiento de la población

Los detalles La Agencia de Emergencias de Andalucía ha enviado un mensaje Es-Alert a los vecinos de la localidad ante la evolución del fuego, que ha provocado el despliegue de un gran número de medios para su extinción.

Incendio forestal en Málaga
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El incendio forestal declarado en el paraje Ermita del Rosario en la localidad de Benahavís (Málaga) se encuentra en fase de emergencia 1 y ha provocado el confinamiento preventivo de la población de la localidad, que ha recibido un Es-Alert.

Además, el INFOCA ha informado de un amplio despliegue de medios para tratar de sofocar las llamas. En concreto, forman parte del operativo dos helicópteros pesados, seis semipesados, dos ligeros y uno de mando; seis medios de carga en tierra, dos anfibios ligeros, dos FOCA y uno de coordinación; 105 bomberos forestales; seis TOP; dos TEX; dos AAMM; un EMIF; un MOT; un UMMT; un USISEM; un UMIF; tres autobombas y dos buldócer.

Ha sido el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en su condición de director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), quien ha elevado la fase de emergencia a nivel 1. Así lo ha comunicado el consejero en un mensaje difundido en su perfil de X.

Envían un ES-Alert a la población de Benahavís

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de Benahavís (Málaga) ante la evolución del incendio forestal declarado este domingo, que ha provocado el confinamiento preventivo de varias zonas de la localidad malagueña. Ha sido también el propio Sanz quien ha informado del envío del aviso a las 14:40 horas a los habitantes del municipio para que se mantengan a salvo ante la evolución del fuego.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha decretado el confinamiento preventivo del casco urbano de Benahavís, diseminados al norte y oeste, y la urbanización La Coja. En este sentido, el 112 ha detallado que sobre las 12:40 horas han recibido el primero de numerosos avisos que alertaban de la presencia de un incendio próximo a la carretera A-7175, en el término municipal de Benahavís.

Ante este contexto, Antonio Sanz ha indicado a la población que deben seguir las instrucciones del 112 y de los operativos que se encuentran en la zona, entre ellas, evitar riesgos, que los habitantes de la zona se confinen en una vivienda o edificio de mampostería, cerrar las puertas y ventanas de las viviendas, así como proteger a las personas más vulnerables, entre ellos niños, personas mayores y enfermos ante la presencia de humo.

En estos momentos, los efectivos del Plan INFOCA trabajan para estabilizar el incendio forestal que se ha declarado sobre las 13:07 horas de este domingo y que ha provocado el desplegue de un amplio operativo para sofocar las llamas, entre los que se encuentran dos helicópteros pesados, seis semipesados, dos ligeros, uno de mando y más de 100 bomberos forestales.

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