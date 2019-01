Investigan si su madre o una tercera persona mató a la niña de 9 años fallecida en Bilbao

Una niña de 9 años murió durante la noche del pasado miércoles en su domicilio de Bilbao junto a su madre, hallada inconsciente y hospitalizada en estado grave, y la Ertzaintza investiga si falleció a manos de esta o de una tercera persona, tras hallar una nota manuscrita relacionada con los hechos.

Fuentes de la investigación, que no han desvelado el contenido exacto del escrito encontrado en la vivienda, han indicado que estas son las dos hipótesis sobre las que trabaja la Ertzaintza, que no tiene la seguridad de que la madre sea la autora del manuscrito o haya sido redactado por otra persona.

Otra hija de la mujer, de 19 años, halló en la noche del pasado miércoles a su madre y a la niña tendidas inconscientes en una misma cama de la vivienda en la que residían y avisó a los servicios de emergencias. Los sanitarios desplazados a la vivienda del número 3 de la calle George Steer, en el barrio bilbaíno de Atxuri, no pudieron reanimar a la pequeña pero sí a su madre, a quien trasladaron al Hospital de Basurto, que no ha facilitado parte médico alguno por encontrarse la investigación "sub judice".

Los investigadores esperan que los resultados de la autopsia desvelen las circunstancias del supuesto crimen. En declaraciones a los medios, una mujer cuya hija iba al colegio del barrio de Atxuri junto a la niña fallecida ha relatado que la herida vivía en el piso donde ocurrieron los hechos junto a sus dos hijas, la mayor de 19 años y la fallecida de 9, así como con una nieta de dos años. La niña fallecida, ha recordado visiblemente afectada, "era muy cariñosa y juguetona, y muy querida en el cole".

Sobre la mujer herida, ha asegurado que "era una madre buenísima, quería muchísimo a sus dos hijas y a su nieta", "siempre se ha desvivido por ellas" y "siempre había luchado por ellas". Según ha contado, su amiga tenía problemas de salud y "lo había pasado muy mal" porque "los medicamentos no le hacían ningún efecto". "La vida a veces es muy dura y hay personas que lo llevan peor", ha lamentado.

Otras vecinas del barrio han comentado que la madre de la niña, que se había separado de su marido hace tiempo, sufrió hace años un accidente de tráfico de gravedad y que tenía secuelas que le dificultaban la movilidad, ya que a veces necesitaba de una silla de ruedas o era evidente que caminaba con dificultad.