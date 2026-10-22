Las infecciones de transmisión sexual se frenan en España tras una década de subidas constantes

Los detalles El informe de vigilancia de ITS refleja una bajada en los casos de sífilis y de linfogranuloma venéreo mientras que la gonorrea se ha detenido. La clamidia sí ha experimentado una subida, pero leve.

Las infecciones de transmisión sexual en España han mostrado una desaceleración, según el último informe de vigilancia de ITS. Este documento presenta cifras algo mejores tras una década de aumento continuo. Se observa una disminución en los casos de sífilis y linfogranuloma venéreo, mientras que los casos de gonorrea se han estabilizado. Aunque la clamidia ha registrado un ligero incremento, los expertos consideran que estos datos reflejan el impacto de años de prevención e información. La doctora María Velasco destaca el esfuerzo multidisciplinar y las campañas de prevención como claves para mejorar el control de estas infecciones.

Las infecciones de transmisión sexual se han frenado en España. Así lo reflejan los últimos datos del informe de vigilancia de ITS, que refleja unos números algo mejores que los vistos en una última década en la que no han dejado de crecer.

En esta ocasión, el informe muestra un cambio con una bajada en los casos de sífilis y del linfogranuloma venéreo, mientras que el de gonorrea se ha detenido.

En cuanto a la clamidia, cierto es que se ha producido una subida pero ha sido bastante pequeña.

En ese sentido, los expertos han señalado que se está comenzando a ver el resultado de años y años de prevención y de información.

"Estos datos son el reflejo de un esfuerzo multidisciplinar dirigido a un mejor control", señala la doctora María Velasco, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y presidenta de GeSIDA.

Y ha señalado al trabajo de los últimos años, a las "campañas de prevención y a la formación de profesionales y usuarios".

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