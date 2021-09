La erupción volcánica de La Palma atrae a turistas que se desplazan hasta la isla para cumplir su "sueño" de ver un volcán en erupción, como Bruno, que dice que ha estado toda su vida queriendo verlo "y ha llegado la oportunidad". Él viene desde Barcelona, aunque lo cierto es que los turistas de volcanes llegan de todas partes, como Madrid, Navarra, y hasta Alemania.

Antes de que cerrase el aeropuerto de La Palma, el precio de los vuelos estaba literalmente por las nubes. "Yo he pagado unos 400 dulces euros", cuenta un turista alemán, quien dice que "no es una cuestión de dinero", porque él deseaba ver el volcán, por lo que ha pagado esa cantidad encantado.

Otros, como Abraham, han decidido ir en barco hasta la isla y ahora, monóculo en mano, disfruta de "la maravilla de ver el volcán erupcionando", tal y como él mismo cuenta. "Posiblemente no se me vuelva a presentar una oportunidad como esta en la vida", expresa.

.

Sin embargo, muchos palmeros ya han dejado ver en redes su descontento ante el turismo volcánico: "Imaginen la escena de personas llorando por la pérdida de todo lo que poseían, mientras al lado otros sacan fotos para Instagram, afirma uno.

Además, los vecinos de La Palma también expresan su indignación por el turismo volcánico ante los micros de laSexta: "Esto es un tragedia. Yo he perdido todo lo que tenía. Es un desastre, no un espectáculo", lamenta un hombre, mientras que otra mujer critica que "hay mucha gente que ha perdido todo como para que solo vengan los turistas por una simple foto". Creen que no es el momento de que las miradas curiosas estén en la Palma.