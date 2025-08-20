Antonio Maestre, tajante ante los incendios en Castilla y León: "El PP no es que no sepa el terreno que tiene, es que le da igual"

El periodista ha recordado que el Partido Popular lleva 42 años gobernando en Castilla y León, destacando que en esta comunidad autónoma "no hay una ley de prevención y extinción de incendios".

Castilla y León está siendo arrasada por el fuego, perdiendo zonas de valor incalculable como Las Médulas. Antonio Maestre ha recordado que el Partido Popular lleva 42 gobernando en esta comunidad autónoma, destacando que no pueden "eludir su responsabilidad" al respecto de lo que está sucediendo.

"En un debate que hubo en las Cortes, Mañueco se quejaba de que su región tiene un área forestal inmensa", ha recordado, destacando que esto es cierto y que con esto parece demostrar que conoce la situación de su tierra. Sin embargo, ha indicado que no parece "que afronte la realidad de su territorio como debe".

Tras consultar el dispositivo con el que cuentan algunos pueblos que aparecen en Infocal como de riesgo extremo de incendios, Maestre ha señalado que queda demostrado que el PP no es que no sepa dónde vive ni los recursos que tiene que gestionar, "es que le da igual".

De hecho, ha recalcado que solo hay que ver los debates que ha habido para que se instaure una ley de prevención y extinción de incendios, aclarando que en Castilla y León todavía no existe.