La importancia del negociador, figura clave en situaciones complicadas donde hay vidas en juego

Los negociadores policiales combinan habilidades de psicología y policía para resolver situaciones críticas mediante el diálogo, protegiendo vidas de agentes, delincuentes y rehenes. Un reciente caso en Madrid mostró a un negociador persuadiendo a dos atrincherados a rendirse. En el operativo, captado por un dron, el negociador de la Policía Nacional interactuaba con los atrincherados tras una pelea familiar. César Martín, un experimentado negociador, subraya la importancia del autocontrol y la escucha activa para calmar a los atrincherados, especialmente si están armados. Destaca la autocrítica en cada intervención, incluso en las exitosas, y la comprensión de posibles enfermedades mentales detrás de estos incidentes.

Hace tan solo unos días, un negociador consiguió que se entregaran dos atrincherados en Madrid.

En el vídeo que acompaña la noticia se puede ver cómo un dron capta al negociador de la Policía Nacional en plena intervención. Se encuentra pegado a los GEO, y al teléfono con los atrincherados por una pelea familiar.

En la retaguardia, César Martín, negociador. "Yo estaba retirado porque lo estaba llevando el equipo negociador de Madrid", explica. Sin embargo, siguió todo de cerca. En total, tres horas de negociación.

"La idea es que el atrincherado nos escuche porque, si se centra en nuestra voz, se tranquilizará", señala.

Lo que es algo crucial, sobre todo si los atrincherados están armados. La clave en estos casos, según este negociador, es "mucho autocontrol para que la situación no te desborde".

César destaca que lleva nueve años dedicándose a esta profesión. Se estrenó con una intervención que todavía le hace coger aire cada vez que la recuerda, porque el atrincherado era un policía que se quitó la vida.

"Siempre hay una reunión de autocrítica, incluso en intervenciones terminadas con éxito", destaca.

Que no haya rehenes facilita las cosas, como en una panadería de Sevilla en la que se atrincheró un hombre solo tras discutir con su casero. A veces, hay una enfermedad mental detrás. "Los negociadores intentamos comprender qué le ha llevado a atrincherarse", detalla.

Escuchan y hablan para conseguir el objetivo. Con ellos, siempre un equipo negociador, aunque solo uno sea la cara visible. Si gana él, ganan todos.