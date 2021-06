Cuando se conoció la muerte Olivia, la menor de las niñas desaparecidas en Tenerife, fueron muchas las reacciones que se dieron en las redes sociales. Personalidades públicas como Pedro Sánchez, Begoña Villacís o, incluso, Pau Gasol, se pronunciaron al respecto de lo sucedido. También lo hizo el torero Cayetano Rivera, pero de un modo desafortunado que ha provocado múltiples reacciones en Internet.

El pasado 12 de junio, el torero escribió un tuit en el que decía: "Que un hombre mate a unos niños no es violencia machista, es ser un asesino hijo de la gran puta. Y si es mujer no es violencia feminista, es ser una asesina hija de la gran puta. Y a ambos les deseo la muerte".

El escrito fue contestado y cuestionado por muchas personas. Una de las más contundentes fue Sara Sálamo, actriz española conocida por sus papeles en 'Todos lo saben' o 'El año de la furia', quien escribió: "Hay personas con un gran altavoz que aún no entienden que machismo y feminismo NO son antónimos. Suelen ser los mismos que "desean la muerte" y que la ejecutan contra, incluso, animales indefensos. Así, no avanzaremos".

Pero no fue la única. El 'youtuber' y escritor Rush Smith evaluó: "Lo opuesto al machismo es el hembrismo y… ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡No existe en nuestra sociedad! El feminismo es la igualdad entre hombre y mujer". La actriz Angy Fernández también tuvo unas palabras para el diestro: "Sí. Ambos son hijos de la gran puta, pero feminismo no es sinónimo de machismo. Nosotras luchamos por la igualdad. Hembrismo sería lo correcto".